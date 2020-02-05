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لبنان: المتظاهرون يبتكرون وسائل وقائية من القنابل المسيلة للدموع

مظاهرات لبنان. © فرانس24.

يعتبر حفظ الأمن وحماية الأملاك الخاصة والعامة من صلب واجبات القوى الأمنية، لكن المتظاهرين في لبنان، يؤكدون أن قوات الأمن تستخدم القنابل المسيلة للدموع بكثافة ومن دون مبرر أحيانا. وبالنسبة للحقوقيين، فإن استخدام تلك القنابل إلى جانب الرصاص المطاطي أمر مسموح حسب القانون اللبناني، لكن تحكمه قواعد وأصول. في المقابل، لجأ المتظاهرون إلى وسائل مبتكرة لمواجهة قمع القوى الأمنية خلال الخروج في احتجاجات، تنتهي غالبا بوقوع عشرات الجرحى.