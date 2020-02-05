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فيديو: هل انتهى الاتفاق التركي الروسي حول سوريا؟

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

بعد التوتر والمواجهات العسكرية بين القوات التركية وقوات النظام السوري، يبدو الاتفاق بين موسكو وأنقرة بشأن سوريا مهددا. وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده لن تعترف بالاتفاقيات ما دام جنودها مهددين. وقال الخبير المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو لفرانس24 أن اتفاقيات سوتشي وأستانة لا معنى لها طالما يجد الجنود الأتراك الموجودون في إدلب بموجب هذه الاتفاقيات أنفسهم مستهدفين من قبل النظام السوري، مؤكدا التوتر بين أنقرة وموسكو على خلفية هذا الملف، ولكن مستبعدا المواجهة العسكرية بينهما.