فيروس كورونا يشكل قلقا كبيرا لمنظمي أولمبياد طوكيو 2020

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طوكيو (أ ف ب)

أعلن رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 توشيرو موتو الاربعاء أن انتشار فيروس كورونا المستجد والمتنامي في الصين يشكل "قلقا كبيرا" قبل أشهر على انطلاق الالعاب الاولمبية والبارالمبية في اليابان الصيف المقبل.

وقال موتو خلال اجتماع للجنة البارالمبية الدولية "نحن قلقون للغاية حيال إمكانية أن يخفف انتشار الوباء من الاهتمام والحماس تجاه الالعاب (الاولمبية)".

وتابع "آمل أن يتم القضاء عليه في أسرع وقت ممكن. نزعم التعاون مع اللجنة الاولمبية الدولية، اللجنة البارالمبية الدولية، الحكومة ومدينة طوكيو لمواجهة هذه المعضلة".

وبعد أن وُضعت مقاطعة هوباي في الحجر الصحي في وسط الصين وفيها مدينة ووهان مركز تفشي الوباء، فرض عدد كبير من المدن في غرب الصين، منها العاصمة الاقتصادية هانغجو، حظر التجول على السكان.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعهد الاثنين بأن وباء فيروس كورونا المستجد لن يكون له أي تأثير على مجريات دورة الألعاب الأولمبية أو البارالمبية، والتزم بالعمل مع الهيئات الدولية، على رأسها منظمة الصحة العالمية، للحرص على ألا تتأثر الألعاب بهذا الوباء.

قال أمام البرلمان "بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى المعنية، سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الاستعدادات بوتيرة متواصلة".

وارتفع عدد الوفيات في الصين القارية الى 490 شخصا جراء الفيروس، غالبيتهم في ووهان وهوباي، واصابة اكثر من 24 الف شخص بحسب بيان رسمي صادر الاربعاء.

وبلغ عدد الاصابات 200 شخص خارج الصين في ما يقارب 24 بلدا حول العالم ، فيما أعلنت هونغ كونغ الثلاثاء وفاة أول شخص على أراضيها، كما وتوفي ايضا شخص آخر خارج الصين منذ بضعة ايام، هو صينيّ وصل إلى الفيليبين من ووهان.

ومنعت اليابان أكثر من 2500 سائح يستقلّون سفينة سياحيّة ونحو ألف من أفراد طاقمها من الرسو في موانئها، بعدما تبيّن وجود 10 إصابات بالفيروس على متن السفينة التي وضعت في الحجر الصحي لـ14 يوما.

وستقام الالعاب الاولمبية بين 24 تموز/يوليو و9 آب/أغسطس المقبلين، على ان تليها الالعاب البارالمبية بين 25 آب/أغسطس و6 أيلول/سبتمبر.

© 2020 AFP