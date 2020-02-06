وكالة الطاقة الذرية: طهران لم تنتهك الاتفاق النووي لعام 2015

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صرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي بأن طهران لم تقم بانتهاكات جديدة للاتفاق الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015 وذلك بعد أن أعلنت تخليها الشهر الماضي عن القيود التي فرضت عليها بموجب هذا الاتفاق. لكنه أضاف بأن الإيرانيين "مستمرون في التخصيب".

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قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران لم تتخذ خطوات جديدة تمثل انتهاكا لاتفاقها النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وذلك منذ أن تخلت الشهر الماضي عن كل القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق.

وقال المدير رفاييل غروسي أمس الأربعاء في أول زيارة رسمية لواشنطن منذ تولى منصبه في ديسمبر/كانون الأول "بعد الخطوة الخامسة، لم يحدث أي استئناف". وأضاف "هم بالطبع مستمرون في التخصيب".

وقد بدأت إيران في تموز/يوليو تخزين كمية من اليورانيوم منخفض التخصيب تزيد عن المنصوص عليه في الاتفاق النووي في أول خرق من خمسة خروقات أعلنتها ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018 الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات صارمة تسببت في خنق صادراتها النفطية والإضرار باقتصادها.



وقال غروسي إنه ناقش البرنامج النووي الإيراني الثلاثاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لكنه أحجم عن ذكر التفاصيل.

وقال خلال مشاركته في فعالية نظمها معهد للأبحاث يوم الأربعاء إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل متابعة البرنامج النووي الإيراني.



فرانس24/ رويترز





