قتيلان على الأقل في حادث خروج قطار عن سكته قرب ميلانو

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قطار سريع خرج عن سكته في إقليم لودي شمال إيطاليا.

أفاد مسؤولون إيطاليون بأن شخصين قتلا في حادث خروج قطار سريع عن سكته في إقليم لودي شمال إيطاليا صباح الخميس، فحدث اضطراب في الخط الرابط بين ميلانو وبولونيا. وذكرت وسائل إعلام بان القتيلين هما من طاقم القطار.

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صرح مسؤولون بأن قطارا سريعا خرج عن السكة في إقليم لودي شمال إيطاليا، في وقت مبكر الخميس، مما أودى بحياة شخصين على الأقل وتسبب في اضطراب حركة المرور على الخط الذي يربط بين ميلانو وبولونيا.

وقال مسؤول في السكك الحديدية إن شخصين قتلا وأصيب آخران بجروح خطيرة نسبيا. وأصيب عدد آخر بجروح طفيفة.

وذكرت قناة سكاي إيطاليا أن فردين من طاقم القطار ماتا، بينما سقط 27 جريحا.

وذكرت شركة السكك الحديدية الحكومية في بيان أن القطار خرج عن السكة على بعد 40 كيلومترا تقريبا من ميلانو نحو الساعة 05:30 صباحا (04:30 بتوقيت غرينتش).

وأضافت أنه يجري التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

فرانس24/ رويترز

