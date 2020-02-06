الادعاء العام يطلب السجن مدى الحياة لرجل أعمال تركي

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اسطنبول (أ ف ب)

يعتزم مدعون عامون أتراك طلب عقوبة السجن مدى الحياة لرجل الأعمال عثمان كافالا، المتهم بتنظيم احتجاجات عام 2013 مناهضة للحكومة، وفق وثيقة قدمها رئيس مكتب الادعاء العام في اسطنبول الى المحكمة.

وكافالا واحد من 16 متهما في هذه القضية، وهو مسجون احتياطيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ويعتبره أنصاره رمزا لحملات القمع ضد المجتمع المدني.

ويسعى الادعاء العام بعد توصله الى قناعة في هذه القضية طلب عقوبة السجن مدى الحياة المشددة لكافالا واثنين آخرين من المشتبه بهم، بحسب الوثيقة.

وفي كانون الأول/ديسمبر، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بأن حقوق كافالا قد انتهكت بعد ابقائه لأكثر من عامين قيد الاحتجاز، وانتقدت التهم الموجهة إليه.

لكن محكمة سيليفري في ضواحي اسطنبول أبقته محتجزا رغم حكم المحكمة الاوروبية. وستعقد جلسة الاستماع التالية في 18 شباط/فبراير.

واتهم الرئيس رجب طيب أردوغان كافالا بارتباطه بالملياردير الأميركي جورج سوروس الذي بات هدفا لانتقادات العديد من القادة المستبدين في العالم بسبب جهوده الرامية الى تعزيز الديموقراطية.

والأحكام المشددة، التي حلت محل عقوبة الإعدام في تركيا، تتضمن ظروف سجن أشد مقارنة بغيرها من الأحكام.

© 2020 AFP