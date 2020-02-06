الدوري الأميركي للمحترفين: إيباكا يقود رابتورز للفوز الـ12 تواليا

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لوس انجليس (أ ف ب)

قاد الجناح الإسباني سيرج إيباكا فريقه تورونتو رابتورز حامل اللقب إلى الفوز الثاني عشر على التوالي وكان مثيرا على حساب ضيفه إنديانا بيسرز 119-118 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل إيباكا، الكونغولي الأصل، 30 نقطة وهي أكبر غلة له هذا الموسم، بينها ثلاثية الفوز قبل 30 ثانية من نهاية الوقت الأصلي حيث كان فريقه متخلفا بفارق سلة واحدة، مع سبع متابعات بينها ست دفاعية وثلاث تمريرات حاسمة.

وعاد تورونتو رابتورز من بعيد في الربع الأخير وأنهاه بـ11 نقطة متتالية علما بأنه كان متخلفا بفارق 19 نقطة في الربع الثالث (50-69) قبل أن يحقق فوزا غاليا بفارق نقطة واحدة.

وعزز تورونتو رابتورز موقعه في المركز لاثاني في المنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس والثالث في الدوري برصيد 37 فوزا مقابل 14 خسارة وهي غلة أفضل من تلط التي حققها في هذا الوقت الموسم الماضي (36 فوزا و15 خسارة).

وقال إيباكا "مفتاح الفوز كان الحفاظ على رباطة جأشنا خلال المباراة. نحن فقط لم نستسلم. واصلنا الضغط والضغط"، مضيفا "لدينا عقلية +عدم الاستسلام+. لا نيأس عندما تسوء الأمور. نبقى متضامنين معا وأعتقد أن هذا ما يجعلنا متميزين".

وأكد إيباكا أن الفضل في الرمية الثلاثية الأخيرة يعود إلى مدربه نيك نورس الذي شجعه على مواصلة محاولاته الثلاثية رغم عدم التوفيق الذي لازمه منذ بداية المباراة حيث سجل ثلاثية واحدة من أصل سبع محاولات.

وقال إيباكا الذي فاز بأول لقب له في الدوري الاميركي للمحترفين مع تورونتو العام الماضي في موسمه العاشر في الولايات المتحدة "أهدرت بعض الرميات الثلاثية لكن المدرب طالبني بالاستمرار في في المحاولات بثقة وتمرير الكرة وقد أعطاني ذلك الكثير من الثقة".

وأعرب نورس عن إعجابه بتألق إيباكا، وقال "إنه يتحسن. لقد كان جيدا بالفعل".

وساهم كايل لاوري أيضا في فوز حامل اللقب بتسجيله 32 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة وكان قريبا من ثلاثية الأرقام المزدوجة بتحقيقه ثماني متابعات بينها خمس دفاعية، وأضاف الكاميروني باسكال سياكام 25 نقطة مع تسع متابعات.

في المقابل، برز مالكولم بروغدون والبديلان جاستن هوليداي ودوغ ماكديرموت في صفوف إنديانا بتسجيلهم 24 و22 و19 نقطة على التوالي دون تجنيب فريقهم الخسارة الثالثة على التوالي والرابعة في المباريات الخمس الأخيرة والـ20 في 51 مباراة هذا الموسم.

وواصل بوسطن سلتيكس مطاردة ميلووكي وتورونتو بفوزه على ضيفه أورلاندو ماجيك 116-100.

ويدين بوسطن سلتيكس بفوزه الفوز الخامس على التوالي والـ35 في 50 مباراة هذا الموسم، إلى جايسون تاتوم صاحب 33 نقطة مع ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وأضاف غوردون هايوورد 23 نقطة، فيما برز الفرنسي إيفان فورنييه في صفوف الخاسر برصيد 26 نقطة.

وتابع لوس أنجليس كليبرز صحوته وحقق فوز الثاني تواليا عندما تغلب على ضيفه ميامي هيت 128-111 بفضل 23 نقطة لكل من بول جورج والبديل لاندري شاميت مع 10 تمريرات حاسمة للأول وست للثاني.

واكتفى النجم كواهي لينارد بتسجيل 14 نقطة فقط مع تسع تمريرات حاسمة وسبع متابعات.

في المقابل، تأثر ميامي هيت بإصابة نجمه جيمي باتلر الذي اضطر إلى مغادرة الملعب بعد تسجيله 11 نقطة في 26 دقيقة بسبب إصابة في الكتف الأيمن، وكان البديل ديريك جونز جونيور أفضل المسجلين في صفوفه برصيد 25 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف بام أديبايو 22 نقطة مع 11 متابعة وست تمريرات حاسمة.

© 2020 AFP