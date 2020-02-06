السودان سيفتح مجاله الجوي للطائرات التجارية المتجهة إلى إسرائيل

© أ ف ب

أعلن متحدث عسكري سوداني أن بلاده وافقت على السماح للطائرات التجارية المتجهة إلى إسرائيل بعبور المجال الجوي السوداني . يأتي ذلك بعد يومين من لقاء جمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا. أكد مسؤولون إسرائيليون أنه سيؤدى إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

إعلان اقرأ المزيد

قال متحدث عسكري إن السودان وافق على السماح للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل بعبور مجاله الجوي وذلك بعد يومين من اجتماع مفاجئ بين الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعين طارئين حول زيارة أوغندا والتي تقول الحكومة السودانية إنها لم تُبلغ بها.

وأثار لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا جدلا بالسودان بعدما قال مسؤولون إسرائيليون إنه سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الخصمين السابقين.

وزاد التوتر بين قيادات الجيش والجماعات المدنية التي تتقاسم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي.

ورد الجيش السوداني ببيان سياسي نادر يوم الأربعاء، يصف رحلة البرهان للاجتماع مع نتنياهو بأنها في إطار "المصلحة العليا" للأمن القومي وللسودان.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني عامر محمد الحسن لقناة الجزيرة إنه كان هناك اتفاق "من حيث المبدأ" على أن تستخدم الطائرات التجارية المتجهة من أمريكا الجنوبية إلى إسرائيل المجال الجوي السوداني لكنه قال إن بعض الجوانب التقنية ما زالت موضع دراسة وإن السودان لم يوافق على عبور شركة العال الإسرائيلية مجاله الجوي.

وأضاف أن السودان لم يعلن التطبيع الكامل مع إسرائيل لكن ذلك تبادل للمصالح.

فرانس24/ رويترز