ترامب يقول انه مر ب "محنة فظيعة" خلال محاكمة عزله

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واشنطن (أ ف ب)

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس، غداة تبرئته في مجلس الشيوخ، أنه مر ب "محنة فظيعة" خلال المحاكمة التي كانت تهدف الى عزله وقال أنها دبرت من بعض الاشخاص غير "الشرفاء والفاسدين".

وتابع في أول تعليق بعد تصويت البارحة "لقد فعلوا كل ما بوسعهم لتدميرنا، ومن خلال القيام بذلك ألحقوا ضرراً كبيراً بأمتنا".

ومن المقرر ان يدلي ترامب بتصريحات رسمية ظهر اليوم.

وتابع "يعرف الديمقراطيون ان ما يفعلونه سيء لكنهم يضعون مصالحهم قبل مصلحة بلدنا العظيم"، لكن مجلس الشيوخ ، حيث يملك الحزب الجمهورية الاغلبية، "تحلى بالحكمة والصرامة الاخلاقية وبالقوة اللازمة للقيام بما يدرك أنه منصف".

وأضاف ترامب "لا أحب الناس الذين يستغلون معتقداتهم لتبرير أعمالهم السيئة" في اشارة الى تمزيق رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الثلاثاء خطابه بعد ان تفادى مصافحتها.

وقال "كثير من الناس جرحوا ولا يمكن ان نسمح بذلك وهذا ما سأتحدث عنه لاحقا في البيت الابيض".

© 2020 AFP