ترامب يهاجم خصومه الديمقراطيين ويصفهم بـ"الأشرار"

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس خصومه الديمقراطيين واصفا إياهم بـ"الأشرار"، وذلك بعيد تبرئته من التهم في مجلس الشيوخ. وكان ترامب استغل فطور صباح تقليدي سنوي يحضره نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لبدء هجماته ضد الديمقراطيين.

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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب في البيت الأبيض الخميس بعيد تبرئته أمام مجلس الشيوخ، خصومه الديمقراطيين بـ"الأشرار".



وبعدما رفع الصفحة الأولى من صحيفة "واشنطن بوست" التي أشارت إلى التبرئة، هاجم ترامب النواب الديمقراطيين الذين سعوا إلى عزله وقال "إنهم أشرار".



ولم ينتظر الرئيس الأمريكي موعد كلمته في البيت الأبيض للتعبير عن مواقفه. واستغل فطور صباح تقليدي سنوي يحضره نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لبدء هجماته.



وهاجم وهو يلوح بنسخة من صحيفة "يو إس آيه توداي"، وقد عنونت على صفحتها الأولى "براءة"، بشدة النواب الديمقراطيين، قائلا: "لقد فعلوا المستحيل لتدميرنا، وبالتالي، مهاجمة بلادنا".



وأضاف أن الديمقراطيين: "يعلمون أن ما يفعلون سيء، لكنهم يضعون مصالحهم قبل مصالح بلدنا العظيم"، قبل أن يمتدح "الحكمة والصرامة الأخلاقية والقوة" التي تحلى بها أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون.



انقسام أمريكي



وانقسم الأمريكيون بشأن عزل ترامب، حيث عبر 85 بالمئة من الناخبين الديمقراطيين عن تأييدهم للعزل في الأيام الأخيرة، مقابل أقل من 10 بالمئة من الناخبين الجمهوريين.



واستقر معدل التأييد لعزل ترامب عند مستوى يزيد بشكل طفيف عن 50 بالمئة. وهو ما يعني أنه من الصعب معرفة تأثير الأمر على الانتخابات، لكن ترامب يقول إنه واثق بأن الناخبين سيعاقبون "الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".



من جانبه اعتبر رئيس مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل، أحد أبرز داعمي ترامب، أن الديمقراطيين ارتكبوا "خطأ سياسيا هائلا" بمحاولتهم عزل الرئيس.



لكن بيت بوتيجيج المتقدم في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ولاية أيوا لا يشاطره الرأي. وكتب في تغريدة "ستكون للشعب الأمريكي الكلمة الفصل بشأن دونالد ترامب والترامبية".





فرانس24/ أ ف ب