جراحة لديمبيلي في 11 شباط/فبراير في فنلندا

إعلان اقرأ المزيد

برشلونة (أ ف ب)

سيخضع الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم لجراحة في فخذه الايمن في 11 شباط/فبراير الجاري، بعد تعرضه لاصابة قوية، بحسب ما ذكر ناديه الخميس في بيان.

وقال ثاني ترتيب الدوري الاسباني ان ديمبيلي "سيخضع للجراحة في توركو في فنلندا لعلاج قطع في وتر فخذه الايمن. وبعد الانتهاء من الجراحة سيتم تقديم معلومات اضافية حول مدة تعافيه".

وكان الدولي ديمبيلي (22 عاما) تعرض لاصابة جديدة بعد خوضه تسع مباريات فقط هذا الموسم في تمارين برشلونة الاثنين الماضي.

وأصيب ديمبيلي في فخذه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ضد بوروسيا دورتموند الالماني في دوري ابطال اوروبا.

وفيما كان يستعد للعودة الى الملاعب الشهر الجاري، اصيب نجم دورتموند السابق في تمارين الفريق قبل ايام قليلة.

وتعرض بطل العالم لست اصابات في عام 2019، ليغيب عن 63 مباراة رسمية منذ وصوله الى برشلونة في صيف 2017 بصفقة خيالية قد تصل الى 145 مليون يورو.

وكان اللاعب تعرض لاصابة مماثلة انما في فخذه الايسر في ثالث مبارياته مع برشلونة في ايلول/سبتمبر 2017، عندما حاول ان يلعب كرة بالكعب امام خيتافي، ليبتعد عن الملاعب خمسة أشهر بعد خضوعه لجراحة ايضا في فنلندا.

© 2020 AFP