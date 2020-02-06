رحيل أسطورة هوليوود.. كيرك دوغلاس

أعلنت عائلة الممثل الأمريكي الأسطورة كيرك دوغلاس عن وفاته عن عمر تجاوز الـ100 عام بثلاث سنوات. وعرف كيرك دوغلاس بأداء أدوار البطل الخارق في أكثر من 90 فيلما ليبقى أشهرها "سبارتاكوس". وأعلن ابنه الممثل الشهير مايكل دوغلاس في بيان نشره عبر فيس بوك وفاة والده الأربعاء.

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توفي كيرك دوغلاس أحد كبار عمالقة هوليوود عن عمر تجاوز الـ100 عام بثلاث سنوات، حسب ما أعلنت عائلته.



وكان كيرك دوغلاس أحد آخر كبار نجوم عصر هوليوود الذهبي ووالد الممثل الحائز جوائز أوسكار مايكل دوغلاس.



اشتهر بطل فيلم "سبارتاكوس" بأدوار البطل القوي التي أداها في حوالى تسعين فيلما خلال مسيرة استمرت أكثر من ستة عقود. ولم يفز بأي جائزة أوسكار رغم ترشيحات عدة. وقد منح جائزة أوسكار فخرية عن مجمل مسيرته في العام 1995.



وقال نجله مايكل دوغلاس في بيان نشره عبر فيس بوك، "بحزن عميق جدا أعلن وأشقائي أن كيرك دوغلاس رحل اليوم (الأربعاء) عن مئة وثلاث سنوات".



وأضاف البيان "بالنسبة للعالم كان أسطورة وممثلا من عصر السينما الذهبي عاش حياة رائعة خلال سنوات العطاء وناشطا إنسانيا ملتزما قضايا العدل واضعا معيارا نطمح إليه جميعا".



وتابع يقول "لكن بالنسبة لي ولشقيقيّ جويل وبيتر كان ببساطة الوالد .



وقد توفي نجله الرابع إريك بسبب جرعة زائدة من المخدرات وهو في الأربعينات من العمر عام 2004.



ورشح دوغلاس للفوز بجائزة أوسكار عن كملاكم في "تشامبيين" (1949) وكمنتج سينمائي لا يرحم في "ذي باد أند ذي بيوتيفل" (1952) ومؤديا دور الرسام الهولندي فينست فان غوخ في "لاست فور لايف" (1956).



وأكد البيان "عاش كيرك حياة مليئة وترك إرثا سينمائيا سيتواصل لأجيال وأجيال وسجلا حافلا في الأعمال الخيرية بمساعدته على إحلال السلام في العالم".



وكان كيرك دوغلاس متزوجا منذ عام 1954 من آن بودين زوجته الثانية.



وقد أصيب النجم الهوليوودي بجلطة دماغية عام 1996 وبنوبة قلبية عام 2001.



فرانس24/أ ف ب