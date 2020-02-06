شهادة صحفية من داخل إدلب: قصف بالمدفعية وقاذفات الصواريخ والمدنيون يتسابقون للفرار من المدينة

في اتصال مع فرانس 24 قالت الصحفية السورية ميرنا الحسن من داخل مدينة إدلب إن القصف مستمر في كل من ريف إدلب الجنوبي وريف إدلب الجنوب الشرقي. وأدى هذا التصعيد العسكري إلى حركة نزوح مكثفة، حيث بلغ عدد الذين غادروا إدلب مليون ونصف من المدنيين اتجهوا نحو المناطق الواقعة على الشريط الحدودي مع تركيا.

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قالت الصحفية السورية ميرنا الحسن في مداخلة لها مع فرانس24 إن "محافظة إدلب تشهد تصعيدا عسكريا بالمدفعية وقاذفات الصواريخ ما تسبب في دمارهائل في المنطقة، طال البنى التحتية والمؤسسات الحيوية ما أدى إلى إخلاء تلك المناطق."

وأضافت الحسن أن "التصعيد العسكري تسبب في كارثة إنسانية "حقيقية" حيث بلغ عدد النازحين حاليا أكثر من مليون ونصف مدني."

ووفق الصحفية "فإن المدنيين النازحين توجهوا إلى مدن وبلدات على الشريط الحدودي مع تركيا، حيث سيتم إيواؤهم في مخيمات، مشيرة إلى أن هذه المخيمات لم تعد تتسع لهذا العدد الكبير من النازحين"، بالإضافة إلى الحضور المتواضع للمنظمات الإنسانية القادرة على تقديم المساعدات اللازمة للمنكوبين.

فرانس24