سيارة تدهس جنودا إسرائيليين في القدس والشرطة تحقق في "هجوم إرهابي"

سقط 14 جريحا، أحدهم إصابته بالغة ومعظمهم جنود إسرائيلييون، عندما صدمت سيارة حشدا في وسط القدس ليل الأربعاء-الخميس، حسب ما أفادت فرق الإسعاف والشرطة التي فتحت تحقيقا في "هجوم إرهابي".

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أصيب 14 شخصا بجروح، أحدهم إصابته بالغة ومعظمهم جنود إسرائيلييون، عندما صدمت سيارة حشدا في وسط القدس ليل الأربعاء-الخميس، حسب ما أفادت فرق الإسعاف والشرطة التي فتحت تحقيقا في "هجوم إرهابي".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن معظم الجرحى الـ14 جراء عملية الدهس جنود.



وجاء في بيان الجيش أن "إرهابيا" صدم بسيارته جنودا.

مضيفا "أصيب جندي بجروح بالغة ونقل إلى المستشفى (...) كما أصيب 11 جنديا آخرين بجروح طفيفة".



ولقد قالت منظمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود" إنها "عالجت ونقلت" إلى المستشفيات 14 شخصا جراء الحادث الذي وقع في منطقة تضم مجموعة من المقاهي والمطاعم في القدس الغربية قرب حدود الشطر الشرقي من المدينة.



أما المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد فقال إن "وحدات من الشرطة والمسعفين وصلوا إلى المكان ويحاولون العثور على السيارة. وفتح تحقيق في هجوم إرهابي".



ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن الشرطة قولها إن عملية بحث عن المشتبه به جارية الآن.



وأفاد المسعفون أن أحد الجرحى إصابته خطيرة، وآخر إصابته "متوسطة"، فيما الـ12 الآخرون جروحهم طفيفة.



ولم تُعرف على الفور الدوافع المحتملة وراء هذه العمليّة، لكنّها تأتي وسط توتّرات متصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيّين بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط.



وتشتمل الخطة على الاعتراف بضم إسرائيل المستوطنات المقامة فوق أراض محتلة في الضفة الغربية، وبالأخص في غور الأردن، في انتهاك للقانون الدولي وفقا للأمم المتحدة. وتعترف بدولة فلسطينية ولكن من دون أن ترتقي لتطلعات الفلسطينيين في أن تمتد على كامل الأراضي المحتلة عام 1967.



وقد لقيت الخطة ترحيبا من إسرائيل فيما ندد بها الفلسطينيون.

فرانس24/أ ف ب