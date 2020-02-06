كأس إسبانيا: ريال مدريد يخرج من ربع النهائي إثر خسارة مذلة أمام سوسييداد

عجز ريال مدريد الخميس عن تجاوز ضيفه ريال سوسييداد في ربع نهائي كأس إسبانيا، حيث خسر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليغادر المسابقة.

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فشل ريال مدريد الخميس في تجاوز الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، جراء خسارته المذلة على ملعبه سانتياغو برنابيو أمام ريال سوسييداد 3-4 الخميس.



وتقدم الفريق الباسكي بهدف وحيد في نهاية الشوط الأول سجله النروجي مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد بالذات، قبل أن يضيف السويدي الشاب ألكسندر إيزاك هدفين سريعين (54 و56) وينهي ميكل مورينو مهرجان الأهداف لفريقه (69).



أما أهداف ريال مدريد فجاءت بعد فوات الأوان تقريبا عن طريق البرازيلي مارسيلو (59) ومواطنه رودريغو (81) وناتشو (90+3).

واختار الفرنسي مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان تشكيلة معدلة بعض الشيء لخوض المباراة. فبالإضافة إلى غياب البلجيكي أدين هازار والويلزي غاريث بايل المصابين، فإن زيدان استبعد كل من الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا واللاعبين دانيال كارفاخال والفرنسي رافاييل فاران والبرازيلي كاسيميرو، فيما ظل الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم عام 2018 على دكة الاحتياط حتى بداية الشوط الثاني.



وتقام لاحقا المباراة الأخيرة في الدور ربع النهائي بين برشلونة وصيف النسخة الماضية والأكثر تتويجا بها (30 لقبا) مع مضيفه اتلتيك بلباو.





فرانس 24/ أ ف ب