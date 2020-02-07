الجيش الاسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية بعد التوترات الأخيرة

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القدس (أ ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة بعد التوترات الأخيرة وتحسبا لاندلاع مواجهات بعد صلاة الجمعة.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية قوات مضاعفة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وقتل ثلاثة فلسطينيين الخميس، اثنان منهم في مواجهات في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية خلال هدم الجيش الإسرائيلي منزل منفذ هجوم ضد إسرائيليين، والثالث عربي إسرائيلي من مدينة حيفا قتل بعدما نفذ هجوما في القدس القديمة ضد أفراد من الشرطة الإسرائيلية. كما أصيب 14 شخصا بينهم 12 جنديا إسرائيليا بجروح فجر الخميس في عملية دهس بسيارة في وسط القدس.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم إن الجيش "عزز قواته في الضفة الغربية".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت من تحالف "يمينا" (ليمين المتطرف) "أن جيش الدفاع سيعزز قواته في +يهودا والسامرة + خلال نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف خلال جلسة وزارة الدفاع في تل أبيب مساء أمس عقدت لتقييم الأوضاع الأمنية والاستماع الى آخر المستجدات من قادة الجيش، أن هذا الأخير "سيرد بحزم على إطلاق البالونات من قطاع غزة".

وتحدث بيان للشرطة الإسرائيلية الجمعة عن "جهوزية" عالية لدى الشرطة الإسرائيلية، مشيرا الى أنه "تم تعزيز قوات الشرطة في الحرم القدسي لضمان الأمن العام وسريان صلاة الجمعة في الحرم القدسي كالمعتاد".

وحذرت الشرطة في بيان بأنها "لن تسمح بخرق النظام والتحريض والعنف وسوف تتعامل بشكل حازم وصارم مع أي محاولة للإخلال بالنظام".

ويوم الجمعة عادة هو اليوم الذي يشهد تظاهرات احتجاجية ضد إسرائيل. ويقصد آلاف الفلسطينيين المسجد الأقصى الجمعة للصلاة.

وسجل تصعيد في التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته للسلام وحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، التي رحب بها الإسرائيليون ورفضها الفلسطينيون.

وتنص الخطة على اعتراف واشنطن بضم إسرائيل المستوطنات المقامة فوق أراض محتلة في الضفة الغربية، وبالأخص في غور الأردن. كما تعترف بدولة فلسطينية من دون أن ترتقي لتطلعات الفلسطينيين في أن تمتد على كامل الأراضي المحتلة عام 1967.

كما تنص على الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، على أن تقام عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية الى شرق مدينة القدس.

- تبادل اتهامات -

ودانت "لجنة المتابعة للجماهير العربية في إسرائيل" الناشطة في أوساط عرب إسرائيل في بيان إجراءات الشرطة في القدس، متهمة الشرطة الاسرائيلية "باحتجاز حافلات مصلين من الجليل والمثلث (داخل اسرائيل) فجر اليوم الجمعة وهي في طريقها للصلاة في المسجد الأقصى المبارك".

ودانت الرئاسة الفلسطينية الخميس ما اعتبرته "تصعيدا إسرائيليا" أدى إلى "استشهاد أربعة شبان برصاص قوات الاحتلال وجرح العشرات" خلال يومين، معتبرة "أن صفقة القرن هي التي خلقت هذا الجو من التصعيد والتوتر بما تحاول فرضه من حقائق مزيفة على الأرض".

في نيويورك، حمّل مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر الرئيس الفلسطيني محمود عباس "مسؤولية" أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل، مشيرا في الوقت ذاته الى أن الباب يبقى رغم ذلك مفتوحا أمامه للانضمام الى خطة السلام.

ورد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الجمعة قائلا إن كوشنر الذي يطرح "مشاريع وخططا للضم والابرتهايد وشرعنة الاحتلال والاستيطان هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعميق دائرة العنف والتطرف".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ الهجوم بسيارة في القدس، وهو خالد الطرمان من القدس. ويتم التحقيق معه.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الأثر بالقول "أود أن أقول شيئا لأبو مازن +هذا لن يساعدك، لا الطعنات ولا عمليات الدهس، ولا القنص ولا التحريض+".

© 2020 AFP