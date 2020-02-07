الدوري الاميركي: كليبيرز يعزز صفوفه بموريس في اليوم الاخير من سوق التبادلات

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لوس انجليس (أ ف ب)

عزز لوس انجليس كليبيرز صفوفه بالتعاقد مع ماركوس موريس من نيويورك نيكس في اليوم الاخير من سوق التبادلات في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ويخوض موريس القوي البنية افضل مواسمه بتسجيله معدلا مقداره 19,6 نقطة في المباراة الواحدة، كما انه احد ابرز مسددي الرميات الثلاثية بنسبة نجاح بلغت 43,9 في المئة.

وسيعزز ابن الثلاثين عاما، البالغ طوله 2,03 م، القوة الضاربة لكليبيرز بانضمامه الى كواهي لينارد، المتوج الموسم الماضي بلقب الدوري مع تورونتو رابتورز، وبول جورج.

وضمن اطار هذه الصفقة، تخلى كليبيرز عن مو هاركليس في الاتجاه المعاكس إضافة الى خياره في الجولة الأولى من الـ"درافت" المخصص لانتداب اللاعبين من الجامعات وحتى الثانويات الأميركية والدوريات الأجنبية، فيما حصل على أيزياه توماس من واشنطن ويزاردز مقابل التخلي عن جيروم روبنسون.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، حصل دنفر ناغتس الذي يقارع مع كليبيرز جار الأخير لوس أنجليس ليكرز على زعامة المنطقة الغربية، على جوردن ماكراي من ويزاردز مقابل التخلي للأخير عن شاباز نابير.

ومن ابرز الصفقات الاخرى، انتقال دانجلو راسل من غولدن ستايت ووريرز الى مينيسوتا تمبروولفز.

وكان راسل انتقل الى صفوف ووريرز من اجل سد الثغرة التي تركها رحيل كيفن دورانت الى بروكلين نتس لكن مستوى ووريرز بطل الدوري اعوام 2015 و2017 و2018 شهد تراجعا كبيرا هذا الموسم لا سيما بعد اصابة نجمه ستيفن كوري بكسر في يده في تشرين الاول/اكتوبر الماضي سيبعده حتى الشهر المقبل على الارجح، وانتهاء موسم كلاي طومسون بسبب الإصابة أيضا.

وحصل ووريرز في المقابل على خدمات الكندي اندرو ويغينز من مينيسوتا تمبروولفز، في صفقة هامة جدا لفريق المدرب ستيف كير لاسيما في ظل المستوى الذي يقدمه الوافد الجديد مع معدل 22,4 نقطة في المباراة الواحدة.

وانتقل اندريه ايغوودالا الذي توج بطلا مع ووريرز ثلاث مرات من ممفيس غريزليز الى صفوف ميامي هيت الذي يعتبر من الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، فيما سيدافع لاعب الارتكاز أندري دروموند الذي يتصدر ترتيب الدوري من حيث المتابعات بـ15,8 متابعة في المباراة الواحدة إضافة الى 17,8 نقطة، عن ألوان كليفلاند كافالييرز قادما من ديترويت بيستونز، مقابل حصول الأخير على براندون نايت، جون هنسون وبطاقة الجولة الثانية من "درافت 2020".

© 2020 AFP