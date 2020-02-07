الرئيس الصيني يؤكد لترامب قدرة الصين على مواجهة فيروس كورونا المستجد

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بكين (أ ف ب)

أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأميركي دونالد ترامب هاتفيًا الجمعة أنّ بلاده "قادرة تمامًا" على التغلب على فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أوردت وسائل إعلام رسميّة.

وقال شي لترامب إنّ الصين تشن "حربا شعبية" ضد الفيروس من خلال "تعبئة وطنية" و"إجراءات صارمة للوقاية والسيطرة" على كورونا، بحسب تصريحات نقلها التلفزيون الوطني "سي سي تي في".

من جهتها، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية بأنّ شي دعا أيضًا الولايات المتحدة إلى ان يكون ردّ فعلها على انتشار الفيروس "منطقيًا".

وقال البيت الأبيض من جهته إن ترامب عبّر عن "ثقته" بقدرة الصين على التصدي لفيروس كورونا المستجد خلال محادثاته مع نظيره الصيني.

واضاف البيت الأبيض في بيان ان ترامب "عبَّر عن ثقته في قوة الصين وقدرتها على مواجهة تحدي تفشي فيروس كورونا المستجدّ". واشار البيان الى ان "الزعيمين تحدثا بشأن مواصلة الاتصالات والتعاون المكثفين بين الجانبين".

وكانت الصين انتقدت الاثنين الولايات المتحدة بشدة لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب كورونا، واتهمت واشنطن ب"بث الذعر" في رد فعلها على انتشار الفيروس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيانغ إن الولايات المتحدة "لم تقدم مساعدة مهمة" وكانت "أول من قام بإجلاء طاقم قنصليته في ووهان وتحدث عن سحب جزئي لطاقم سفارته وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة حال طوارئ صحية ومنعت غير المقيمين القادمين من الصين موقتا من دخول أراضيها. كما أوصت مواطنيها بعدم زيارة الصين ومغادرتها في حال كانوا موجودين فيها.

© 2020 AFP