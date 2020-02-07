ترامب يؤكد مقتل زعيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قاسم الريمي في اليمن

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّ القوّات الأميركيّة قتلت زعيم "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" خلال عمليّة في اليمن.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض إنّ الولايات المتحدة "نفذت عمليّة لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسّسي وزعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب".

وكان تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" أعلن مسؤوليته عن إطلاق النار في كانون الأول/ديسمبر في قاعدة بحرية أميركية في فلوريدا أدى إلى مقتل ثلاثة بحارة بيَد ضابط سعودي، وفقا لمركز "سايت".

وأفاد المركز الذي يرصد وسائل الإعلام الجهادية في بيان أنه "في تسجيل صوتي لزعيمه قاسم الريمي، أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الاعتداء في قاعدة بنساكولا البحرية في كانون الأول/ديسمبر 2019".

وتعتبر قاعدة بنساكولا مركز برامج التدريب العسكري للأجانب التابع للبحرية الأميركية. وتأسست سنة 1985 خصوصًا من أجل الطلبة السعوديين قبل أن تتسع لتشمل جنسيات أخرى.

وقال ترامب إنه في ظلّ قيادة ريمي "ارتكبت القاعدة في جزيرة العرب أعمال عنف غير معقولة ضد المدنيين في اليمن وسعت إلى شن وإلهام العديد من الهجمات ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

واضاف ان مقتله "يزيد من تراجع القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي، ويُقرّبنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات لأمننا القومي".

ولم يُقدّم ترامب أيّ تفاصيل عن ظروف العملية أو توقيتها.

© 2020 AFP