حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجدّ في الصين ترتفع إلى 717

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بكين (أ ف ب)

أعلنت السلطات في مقاطعة هوبي في وسط الصين السبت أنّ فيروس كورونا المستجدّ أودى بحياة 717 شخصاً في الصين منذ ظهوره لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر الماضي في مدينة ووهان، عاصمة هذه المقاطعة.

وهذا الرقم أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونغ كونغ في العامين 2002 و2003 بسبب فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحادّ) الذي ينتمي إلى نفس سلالة فيروس كورونا المستجدّ.

أما في ما خصّ حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجدّ فقد تمّ تسجيل 2841 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في المقاطعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 34 ألف مصاب.

وتكافح الصين للسيطرة على الوباء وقد اتّخذت لهذه الغاية إجراءات مشدّدة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

ويعتقد أنّ الفيروس ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية والعديد من الحكومات لفرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.

© 2020 AFP