طائرة تستعد لنقل دفعة جديدة من المرضى من صنعاء إلى عمان

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دبي (أ ف ب)

قال مصدر بمنظمة الصحة العالمية إنه من المقرر الجمعة إجلاء 24 يمنيًا مصابين بأمراض خطيرة من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون إلى عمان، في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة إلى تنظيم جسر طبي جوي.

نقل في إطار "رحلة الرحمة" الأولى سبعة أطفال من صنعاء الاثنين لتلقي العلاج الطبي في العاصمة الأردنية عمَّان فيما تحرص الأمم المتحدة على بناء الثقة اللازمة بين الأطراف المتحاربة لتنظيم مزيد من هذه الرحلات.

وقال مصدر بمنظمة الصحة العالمية الجمعة لوكالة فرانس برس "من المقرر ان تغادر طائرة تحمل 24 مريضا ومرافقيهم اليوم من صنعاء الى عمان".

قام التحالف الذي تقوده السعودية وتدخل في القتال في اليمن دعماً للحكومة اليمنية منذ عام 2015، بإغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية منذ عام 2016.

لكن في تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن التحالف أنه مستعد للسماح برحلات طبية من المطار كتدبير لبناء الثقة لدعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

وقالت منسقة الامم المتحدة في اليمن ليز غراندي لوكالة فرانس برس الاثنين "هذه بداية ما نأمل ان يكون جسراً طبياً جوياً تنظم عبره عدة رحلات". وقالت إنها تأمل في أن تزداد عمليات الإجلاء في الأيام المقبلة، إلى مصر وكذلك الأردن.

وتمثل إعادة فتح مطار صنعاء مطلباً رئيسياً للمتمردين الحوثيين وإحدى القضايا التي يتابعها وسطاء الأمم المتحدة في سعيهم لاستئناف محادثات السلام.

© 2020 AFP