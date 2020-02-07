غوارديولا يرغب في أن ينهي ميسي مسيرته في برشلونة

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مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

أعرب الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ثاني الدوري الإنكليزي في كرة القدم عن أمله في أن ينهي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته الكروية مع فريقه برشلونة الإسباني.

وقال غوارديولا في وقت تروج فيه شائعات مفادها انتقال "البرغوث" الأرجنتيني إلى صفوف بطل الدوري الإنكليزي في العامين الأخيرين: "سيبقى هناك، هذا هو أملي".

وأضاف "أعتقد أنه سينهي مسيرته هناك".

وعادت الشائعات حول توقيع ميسي لمانشستر سيتي والتي بدأت منذ استلام غوارديولا تدريب الفريق الإنكليزي عام 2016، إلى الظهور مجددا في الآونة الأخيرة على خلفية مفاوضات تمديد عقد قائد النادي الكاتالوني ومنتخب الأرجنتين والذي ينتهي في حزيران/يونيو 2021.

وزادت حدة الشائعات عقب توتر العلاقة بين ميسي والمدير الرياضي لبرشلونة الدولي الفرنسي السابق إريك أبيدال، بعدما أدلى الاخير بتصريحات حول ظروف اقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي أزعجت أفضل لاعب في العالم ست مرات.

وصرح أبيدال الثلاثاء لصحيفة "سبورت" الكاتالونية أن "الكثير من اللاعبين لم يكونوا راضين" عن فالفيردي الذي اقيل منتصف كانون الثاني/يناير الماضي وعُيِّن بدلا منه كيكي سيتيين، ورد ميسي عبر حسابه على انستاغرام وعلى غير عادته قائلا "بصراحة لا احب هذا النوع من الاشياء، لكن اعتقد ان الجميع يجب أن يكون مسؤولا عن مهامه ويتحمل مسؤوليات قراراته. نحن أول من يتحمل المسؤولية عندما لا نكون جيدين. المدراء أيضا يجب ان يتحملوا مسؤولياتهم".

ويملك ميسي بندا في عقده يسمح له بالرحيل عن برشلونة هذا الصيف. وبحسب بعش وسائل الإعلام الإسبانية والإنكليزية فإن الصراع المفتوح مع أبيدال قد يعجل باستخدام هذا البند من قبل الأرجنتيني.

وأشارت إلى أنه في حالة رحيل ميسي عن النادي الكاتالوني، فإن مانشستر سيتي الذي كان يحلم بضمه منذ سنوات والذي يضم في صفوفه، بالإضافة إلى غوارديولا مدربه السابق في برشلونة بين عامي 2008 و2012، نجوما آخرين سابقين في البلاوغرانا مثل فيران سوريانو وتكثيكي بيغيريستاين، الوجهة الممكنة للنجم الأرجنتيني.

© 2020 AFP