فيدرر ونادال يحطمان رقما قياسيا في مواجهة خيرية

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الكاب (أ ف ب)

تابع ثمانية وأربعون ألف متفرج في كايب تاون الجمعة مواجهة استعراضية خيرية بين الاسطورتين روجيه فيدرر ورافايل نادال، في أكبر حضور في التاريخ لمباراة في كرة المضرب.

ويعود الرقم القياسي السابق الى تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في المكسيك، عندما حضر 42157 متفرجا في أرينا مكسيكو مباراة فيدرر والالماني الكسندر زفيريف.

وعاد ريع المواجهة في جنوب افريقيا الى مؤسسة انشأها فيدرر قبل 16 عاما لدعم تعليم الاطفال في ست دول افريقية: جنوب افريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، مالاوي، زامبيا وزيمبابوي.

وهذه المباراة السادسة لصالح المؤسسة، لكن الاولى على الاراضي الافريقية، فيما أقيمت المباريات السابقة في أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح فيدرر، حامل لقب 20 بطولة كبرى، بعد وصوله الاربعاء الى كايب تاون "نأمل في جمع ما لا يقل عن مليون دولار" من خلال "بيع التذاكر، الرعاة وعشاء للمؤسسة يحضره بيل غيتس".

وافتتحت السهرة بمباراة في الزوجي بين الملياردير الاميركي غيتس وفيدرر من جهة ونادال ومقدم البرامج الكوميدية الاميركي المولود في جنوب افريقيا تريفور نواه.

وقال فيدرر المرتبط بعلاقة خاصة مع القارة اذ كان يمضي ايام العطلة في طفولته في جنوب افريقيا بسبب جذور والدته لينيت التي جلست على مدرجات ملعب كايب تاون ستاديوم "ستبقى هذه المباراة عالقة في ذاكرتي".

وأضاف فيدرر "ان يكون غريمي الكبير وصديقي رافا هنا أمر رائع".

© 2020 AFP