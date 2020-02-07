مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية (الصحة)

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رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات في شمال الضفة الغربية الجمعة.

وحسب الوزارة، فان القتيل يدعى بدر احمد نافلة (19 عاما) الذي قتل نتيجة اصابته برصاصة في الرقبة، خلال المواجهات في قرية قفين القريبة من مدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية.

وذكر سكان من قفين لوكالة فرانس برس ان مجموعة من الشبان تظاهروا عقب صلاة الجمعة باتجاه الجدار القريب من القرية، ووصل الجيش الاسرائيلي الى المكان واطلق الذخيرة الحية ما ادى الى اصابة بدر في الرقبة مباشرة.

وقعت مواجهات في عدة مناطق في الضفة الغربية الجمعة، ضمن سلسلة الاحتجاجات التي بدأها الفلسطينيون منذ اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن خطته للسلام.

ح ع /اع

© 2020 AFP