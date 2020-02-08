ألعاب القوى: السويدي الشاب دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة

تمكن السويدي آرمان دوبلانتيس من تحطيم الرقم القياسي العالمي في مسابقة القفز بالزانة في ألعاب القوى، بعد نجاحه في تخطي ارتفاع 6.17 أمتار السبت في لقاء تورون البولندي داخل القاعة. وأحرز دوبلانتيس، 20 عاما، فضية بطولة العالم لألعاب القوى بالدوحة في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

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حطم السويدي آرمان دوبلانتيس الرقم القياسي العالمي في مسابقة القفز بالزانة في ألعاب القوى، باجتيازه ارتفاع 6.17 أمتار السبت في لقاء تورون البولندي داخل القاعة.



وتفوق دوبلانتيس (20 عاما) بالتالي بفارق سنتم واحد عن الرقم القياسي السابق المسجل باسم الفرنسي رونو لافيلني ومقداره 6.16 سجله في أوكرانيا في فبراير/شباط سنة 2014.



وكان دوبلانتيس بطل أوروبا في 2018، أحرز فضية بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وحاول دوبلانتيس تحطيم الرقم القياسي العالمي قبل أربعة أيام في لقاء دوسلدورف الألماني، وتحديدا في محاولته الثانية، لكن ذراعه لمست العارضة في اللحظة الأخيرة ليفشل قبل أن ينجح في محاولته الثانية الليلة.



وولد دوبلانتيس وترعرع في الولايات المتحدة لكنه يدافع عن ألوان السويد في المسابقات الدولية كون والدته تنحدر من هذه الدولة الإسكندنافية.



فرانس 24/ أ ف ب