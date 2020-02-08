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28 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي تصادق على إنشاء منطقة التجارة الحرة

قمة الاتحاد الإفريقي. © فرانس24.

صادقت 28 دولة عضو من أصل 55 في الاتحاد الإفريقي الخميس، على مشروع "منطقة التجارة الحرة" للقارة السمراء، خطوة مهمة لتحفيز الاقتصاد الإفريقي في انتظار وضع اللمسات الأخيرة، كأصل المنتجات ورصد الحواجز غير التعريفية والجدول الزمني لخفض التعريفات التجارية. وتهدف منطقة التجارة الحرة إلى إنشاء سوق قاري واحد للسلع والخدمات، يسهل تنقل رجال الأعمال والاستثمارات، وبالتالي تمهيد الطريق لتسريع إنشاء الاتحاد الجمركي. هذا وقدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أن الاتفاقية ستعزز التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 52 بالمئة بحلول 2022.