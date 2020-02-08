الولايات المتحدة: نقاش محتدم بين مرشحي الحزب الديمقراطي خلال مناظرة بولاية نيوهامشير

سبعة مرشحين ديمقراطي خلال مناظرة بولاية نيو هامشير، في 7 فبراير/شباط 2020. © رويترز

كان النقاش محتدما بين مرشحي الحزب الديمقراطي الأمريكي ليل الجمعة السبت خلال مناظرة في ولاية نيوهامشير قبل الجولة الثانية من السباق التمهيدي لتعيين مرشح الحزب لمواجهة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويصوت الناخبون الديمقراطيون بهذه الولاية الثلاثاء، فيما يتقدم بيت بوتيدجيدج (38 عاما) والسيناتور بيرني ساندرز (78 عاما) السباق لحد الآن.