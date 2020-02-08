انتخابات محلية في نيودلهي وهزيمة متوقعة لحزب مودي

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نيودلهي (أ ف ب)

أدلى ملايين الأشخاص بأصواتهم السبت في العاصمة الهندية في انتخابات مجلس الولاية، فيما تشير استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مكاتب الاقتراع الى هزيمة كبرى مرتقبة لرئيس الوزراء اليميني ناريندرا مودي.

وحل حزب مودي الهندوسي بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي) في المرتبة الثانية بفارق كبير عن حزب "آم أدامي" (أو حزب الرجل العادي) بزعامة أفريند كيجريوال مفتش الضرائب السابق والوزير الأول المنتهية ولايته لنيودلهي، بحسب نتائج استطلاعات الرأي التي نشرت بعد انتهاء التصويت.

وأظهرت نتائج تسع مكاتب اقتراع ان حزب كيجريوال سينال فاز على الأرجح ب52 من أصل 70 مقعدا.

وكتب نائب الوزير الأول مانيش سيسوديا "نحن نفوز بفارق هائل".

ودعا وزير الداخلية الفدرالي أميت شاه الذي قام بحملة واسعة لصالح حزب مودي مشددا على موقفه الصارم بشأن الأمن القومي الى اجتماع لاعضاء الحزب في وقت متأخر السبت.

في وقت سابق شوهدت صفوف طويلة من الناخبين في مكاتب الاقتراع في نيودلهي وسط انتشار أمني كثيف فيما تركزت الأنظار على تظاهرات النساء المستمرة منذ أسابيع ضد قانون جديد للجنسية.

وخلال الحملة الانتخابية، ندد مودي وقادة آخرون من حزب بهاراتيا جاناتا بمعارضي القانون الذين يعتبرونه مناهضا للاسلام.

وكان الحزب الهندوسي القومي يسعى لإزاحة كيجريوال، الوزير الاول في العاصمة الذي نال حزبه رقما قياسيا من مقاعد مجلس نيودلهي بلغ 67 من أصل 70 عام 2015.

في حين ركز كيجريوال على قضايا محلية بينها الكهرباء المدعومة بقوة من الدولة والمياه والضمان الصحي، حاول قادة الحزب القومي الهندوسي تحويل التصويت الى استفتاء حول تظاهرة النساء.

وكانت مئات النساء يغلقن الطريق الرئيسي عبر منطقة شاهين باغ منذ 15 كانون الاول/ديسمبر احتجاجا على القانون الذي يسرع منح الجنسية الهندية لاقليات دينية مضطهدة من دول مجاورة لكنها يستثني المسلمين.

لكن عشية الانتخابات، وجه حزب بهاراتيا جاناتا رسائل تطلب من المواطنين التصويت للحزب اذا ارادوا انهاء تظاهرة شاهين باغ.

ومع تراجع حزب بهاراتيا جاناتا خصوصا في آخر انتخابات محلية في ولايتي ماهارشترا وجهار خاند يرى محللون ان نتيجة نيودلهي ستشكل اختبارا مهما للرأي العام حول القضايا الوطنية.

- استفتاء على التظاهرات-

بالقرب من موقع التظاهرة النسائية، قال المسؤول في شركة مواد غذائية معروفة أحمد "حزب بهاراتيا جاناتا لديه برنامجان فقط: شاهين باغ وباكستان. لا شيء أخر لديهم ليتحدثوا عنه".

واضاف "إجمالي الناتج الداخلي يتراجع، والاقتصاد يتخبط، وكل ما يزعجهم هو المعابد والمساجد".

لكن آخرين عبروا عن دعمهم لرئيس الوزراء.

ففي حي جانغبروا، كانت الزهور والبالونات تزين مكاتب الاقتراع فيما وصل المستشار المالي فينود كومار للتصويت.

وقال "لست منحازا الى اي حزب سياسي، لكنني لا أؤيد تظاهرة شاهين باغ. ان المهاتما غاندي وجواهر لال نهرو كانا يدعمان قانون الجنسية" في اشارة الى قائدي الاستقلال البارزين.

ونشر آلاف من عناصر الامن في اليوم الانتخابي وخصوصا أمام خمسة مكاتب اقتراع قرب تظاهرة شاهين باغ.

وأصبحت سلامة النساء موضوعا بارزا في نيودلهي منذ قتل شابة بعد اغتصاب جماعي في العام 2012 الذي اثار موجة استنكار في العالم.

وفي محاولة لاقناع مزيد من النساء بالتصويت، أقامت السلطات عشرات من "أكشاك الاقتراع الزهرية" في مختلف انحاء العاصمة.

وقالت شويتا لاكسمي "لا أزال لا أشعر بالامان في نيودلهي، يجب القيام بمزيد من الامور".

ودعي الى الانتخابات أكثر من 14 مليون شخص. وستعلن النتائج الثلاثاء.

© 2020 AFP