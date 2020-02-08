بطولة ألمانيا: دورتموند يهدر تقدمه في ليفركوزن والشباك تفتقد هالاند

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برلين (أ ف ب)

أهدر بوروسيا دورتموند الثالث تقدمه مرتين وعاد خاسرا من ارض باير ليفركوزن 3-4 في مباراة حماسية السبت في المرحلة 21 من الدوري الالماني لكرة القدم، ليعجز عن اشعال الصدارة والضغط على بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر ووصيفه لايبزيغ اللذين يلتقيان الاحد في مباراة قمة.

وهذه المباراة الاولى يخفق فيها النروجي الشاب ارلينغ هالاند (19 عاما) في التسجيل بعد قدومه في فترة الانتقالات الشتوية الى دورتموند، اذ هز الشباك 7 مرات في اول 3 مباريات.

وبعد تخلفه صفر-1، تقدم دورتموند 2-1 ثم 3-2 لكنه تلقى هدفين في غضون 82 ثانية في نهاية المباراة، ليتعرض لخسارة اولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وتجمد رصيد دورتموند الذي سقط هذا الاسبوع ايضا في الكأس أمام فيردر بريمن 2-3، عند 39 نقطة بالتساوي مع بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يستضيف كولن الثالث عشر الاحد. وعجز دورتموند الذي غاب عنه قائده المخضرم ماركو رويس بسبب الاصابة، عن اللحاق ببايرن (42 نقطة) في الصدارة، في محاولته لاحراز لقبه الاول منذ 2012.

ونجح مدرب ليفركوزن الهولندي بيتر بوس بالثأر من دورتموند الذي اقاله في 2017 بعد ستة اشهر من تعيينه، ومن خسارة الذهاب الكبيرة برباعية امام الفريق الاصفر.

وبعد فرصة مبكرة لهالاند من تسديدة قريبة صدها الحارس، افتتح كيفن فولاند التسجيل لليفركوزن من هجمة مرتدة (20) على ملعب "باي ارينا" امام 30 الف متفرج.

لكن المضيف عادل سريعا برأس قلب دفاعه المخضرم ماتس هوملز اثر ركنية (22).

وأعلن ايمري جان، المعار من يوفنتوس بطل ايطاليا، عن عودته الى البوندسليغا باجمل طريقة من تسديدة رائعة عن بعد ثلاثين مترا سكنت المقص الايمن (33).

لكن ليفركوزن لم يستسلم وعادل بتسديدة اخرى لفولاند من منتصف المنطقة بعد معمعة (43).

قدم دورتموند لعبا هجوميا جميلا ومن كرة خذ وهات بين جايدون سانشو والمغربي اشرف حكيمي، انهاها الانكليزي الشاب ارضية في الشباك (52)، لكن الحكم الغاه بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

سدد البديل الاميركي الشاب جيوفاني رينا (17 عاما) من مرتدة صدها الحارس السلوفاكي لوكاس هراديتسكي بمساعدة القائم (58).

ومن انفراد صريح لليفركوزن وتمريرة لفولاند، اهدر لاعب الوسط الدولي الشاب كاي هافرتس في القائم الايمن (64).

بعدها بثوان ومن هجمة مقابلة، لعب حكيمي الى البرتغالي رافايل غيريرو الذي سجل ارضية في الزاوية اليمنى (65).

قلب ليفركوزن المعادلة في الدقائق العشر الاخيرة، عندما عادل الجامايكي البديل ليون بايلي بكرة ارضية بعد ان ضرب فولاند التسلل (81). وبعد ثوان، لعب لارس بندر رأسية متقنة في الزاوية اليمنى البعيدة بعد تمريرة من المتألق بايلي (82).

قال حارس ليفركوزن هراديتسكي "في الشوط الثاني قدمنا اداء جيدا ونجحنا بالتقدم. كنا نريد الفوز في هذه المباراة ونحن سعداء لتحقيقه".

- شالكه يهدر ايضا -

وأهدر شالكه الخامس ايضا فرصة تضييق الخناق على بوروسيا مونشنغلادباخ، واكتفى بالتعادل مع ضيفه بادربورن متذيل الترتيب 1-1.

وبعد شوط اول متواضع، ارتقى المستوى في الثاني، وافتتح التركي الشاب أحمد كوتوجو (19 عاما)، المولود في غلزنكيرشن، التسجيل لشالكه بعد سبع دقائق من نزوله بتسديدة ارضية متقنة من داخل المنطقة (63).

ومع واقي الرأس الذي يرتديه، ارتقى الالباني البديل كلاوس غياسولا وعكس برأسه ركنية انفجرت في قلب مرمى الحارس الكسندر نوبل معادلا الارقام (81).

ولم ينجح رجال المدرب الاميركي-الالماني دافيد فاغنر سوى بتحقيق فوز يتيم في آخر 6 مباريات في الدوري.

ورفع "الازرق الملكي" رصيده الى 35 نقطة، في ظل فشله بتحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات، بفارق اربع عن مونشنغلادباخ.

وفي مواجهة بين طامحين للتأهل الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، فاز فرايبورغ الثامن على ضيفه هوفنهايم السابع بهدف لوكا فالدشميدت (40 من ركلة جزاء).

وقلص فرايبورغ (32 نقطة) الفارق الى نقطة مع هوفنهايم الذي عجز عن تحقيق فوزه الخامس في ست مباريات.

- "أسبوع صعب" على برلين -

وعاد هرتا برلين مع مدربه الطامح يورغن كلينسمان الى نتائجه المتواضعة بخسارة على ارضه امام ماينتس المهدد بالهبوط 1-3.

سجل لماينتس الذي حقق فوزه الاول بعد اربع خسارات الجناح الدولي السويدي روبين كوايزن ثلاثية "هاتريك" (17 و81 و90+4 من ركلة جزاء).

وحتى هدف برلين الذي طرد له ماريوس وولف (88)، جاء بنيران صديقة للهولندي جيفري بروما (84).

وكان كلينسمان، مدرب منتخبي المانيا والولايات المتحدة ونادي بايرن ميونيخ سابقا، قد صرح بعد المرحلة السابقة "اولويتنا الآن تفادي الهبوط وتسلق الترتيب بأسرع طريقة ممكنة".

وحقق هرتا فوزا وحيدا في خمس مباريات في مختلف المسابقات في عام 2020.

والقى كلينسمان (55 عاما) باللوم على خسارة الفريق امام شالكه في منتصف الاسبوع، والتي شهدت هتافات عنصرية لمدافع برلين جوردان توروناريغا "هذا مخيب لكنه مفهوم. كان اسبوعا منهكا. بعد عشر دقائق، شاهدت رؤوس لاعبي فريقي منحنية. كانت الامور صعبة في الايام القليلة الماضية.. هذا ليس عذرا. سيرتاح الشبان ليومين ونلتقي الثلاثاء".

وكان برلين انفق 80 مليون يورو في فترة الانتقالات الشتوية لضم المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك من ميلان الايطالي والجناح البرازيلي الشاب ماتيوس كونيا من لايبزيغ.

وبرغم فوزه على بوروسيا دورتموند في الكأس، تابع فيردر بريمن غرقه في الدوري بخسارته السابعة في آخر ثماني مباريات أمام ضيفه أونيون برلين صفر-2. سجل للفائز ماريوس بولتر (52 و72)، ليتراجع بريمن العريق الى وصافة القاع.

واستفاد فورتونا دوسلدورف من خسارة بريمن وارتقى الى المركز السادس عشر بتعادله مع مضيفه فولفسبورغ 1-1. افتتح ماتياس تسيمرمان التسجيل لدوسلدورف (13)، ثم عادل المضيف عبر السويسري ريناتو ستيفن (50)، برغم طرد الكرواتي مارين بونغراتشيتش لاعب فولفسبورغ (48).

© 2020 AFP