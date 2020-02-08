بطولة ألمانيا: شالكه يهدر الفوز على متذيل الترتيب

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برلين (أ ف ب)

أهدر شالكه الخامس فرصة تضييق الخناق على بوروسيا مونشنغلادباخ، واكتفى بالتعادل مع ضيفه بادربورن متذيل الترتيب 1-1، السبت في المرحلة 21 من الدوري الالماني لكرة القدم.

وبعد شوط اول متواضع، ارتقى المستوى في الثاني، وافتتح التركي الشاب أحمد كوتوجو (19 عاما)، المولود في غلزنكيرشن، التسجيل لشالكه بعد سبع دقائق من نزوله بتسديدة ارضية متقنة من داخل المنطقة (63).

ومع واقي الرأس الذي يرتديه، ارتقى الالباني البديل كلاوس غياسولا وعكس برأسه ركنية انفجرت في قلب مرمى الحارس الكسندر نوبل معادلا الارقام (81).

ولم ينجح رجال المدرب الاميركي-الالماني دافيد فاغنر سوى بتحقيق فوز يتيم في آخر 6 مباريات في الدوري.

ورفع "الازرق الملكي" رصيده الى 35 نقطة، في ظل فشله بتحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات، بفارق اربع عن مونشنغلادباخ الذي يستقبل كولن الثالث عشر الاحد.

وفي مواجهة بين طامحين للتأهل الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، فاز فرايبورغ الثامن على ضيفه هوفنهايم السابع بهدف لوكا فالدشميدت (40 من ركلة جزاء).

وقلص فرايبورغ (32 نقطة) الفارق الى نقطة مع هوفنهايم الذي عجز عن تحقيق فوزه الخامس في ست مباريات.

وعاد هرتا برلين مع مدربه الطامح يورغن كلينسمان الى نتائجه المتواضعة بخسارة على ارضه امام ماينتس المهدد بالهبوط 1-3.

سجل لماينتس الذي حقق فوزه الاول بعد اربع خسارات الجناح الدولي السويدي روبين كوايزن ثلاثية "هاتريك" (17 و81 و90+4 من ركلة جزاء).

وحتى هدف برلين الذي طرد له ماريوس وولف (88)، جاء بنيران صديقة للهولندي جيفري بروما (84).

وكان كلينسمان، مدرب منتخبي المانيا والولايات المتحدة ونادي بايرن ميونيخ سابقا، قد صرح بعد المرحلة السابقة "اولويتنا الآن تفادي الهبوط وتسلق الترتيب بأسرع طريقة ممكنة".

وبرغم فوزه على بوروسيا دورتموند في الكأس، تابع فيردر بريمن غرقه في الدوري بخسارته السابعة في آخر ثماني مباريات أمام ضيفه أونيون برلين صفر-2. سجل للفائز ماريوس بولتر (52 و72)، ليتراجع بريمن العريق الى وصافة القاع.

واستفاد فورتونا دوسلدورف من خسارة بريمن وارتقى الى المركز السادس عشر بتعادله مع مضيفه فولفسبورغ 1-1. افتتح ماتياس تسيمرمان التسجيل لدوسلدورف (13)، ثم عادل المضيف عبر السويسري ريناتو ستيفن (50)، برغم طرد الكرواتي مارين بونغراتشيتش لاعب فولفسبورغ (48).

وتختتم مباريات السبت بمواجهة قوية بين باير ليفركوزن مع ضيفه بوروسيا دورتموند الثالث والمنتشي من ثلاثة انتصارات متتالية. لكن مباراة القمة المنتظرة ستجمع الاحد بايرن ميونيخ المتصدر ووصيفه بفارق نقطة لايبزيغ.

© 2020 AFP