بطولة انكلترا: ايفرتون يقترب من المراكز الاوروبية

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لندن (أ ف ب)

اقترب ايفرتون، المتجدد بقيادة مدربه المحنك الايطالي كارلو انشيلوتي، من المراكز المؤهلة الى الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) بفوزه على ضيفه كريستال بالاس 3-1 في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم السبت.

وصعد ايفرتون موقتا الى المركز السابع برصيد 36 نقطة.

ومنذ ان استلم تدريبه في 26 كانون الاول/ديسمبر الماضي، نجح انشيلوتي في قيادة ايفرتون الى تحقيق الفوز في 5 مباريات والتعادل في اثنتين مقابل خسارة واحدة.

افتتح اصحاب الارض التسجيل مبكرا بكرة على الطاير لجناحهم البرازيلي برنار (8).

بيد ان المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي ادرك التعادل لبالاس اثر هجمة مرتدة سريعة فسدد كرة زاحفة مرت بين ساقي الحارس الدولي جوردان بيكفورد (51).

والهدف هو الاول لبنتيكي منذ نيسان/ابريل 2019 بعد صيام عن التسجيل على مدى 17 مباراة.

ولم ينعم الفريق اللندني بادراك التعادل اكثر من 7 دقائق لان البرازيلي ريتشارليسون قام بمجهود فردي رائع تخطى على اثره اكثر من لاعب من بعد منتصف الملعب قبل ان يسدد بعيدا عن متناول حارس ايفرتون (58).

وحسم المهاجم الشاب دومينيك كالفرت لوين النتيجة نهائيا لصالح ايفرتون اثر كرة مرتدة من العارضة تابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (88).

وسيخلد ايفرتون الى الراحة في الاسبوعين المقبلين قبل ان يخوض سلسلة من المباريات القوية في المراحل الست القادمة ضد ارسنال، تشلسي وتوتنهام خارج ملعبه، في حين يستضيف مانشستر يونايتد، ليفربول وليستر.

وتقام مباراة اخرى السبت بين برايتون وواتفورد.

© 2020 AFP