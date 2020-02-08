بطولة فرنسا: مرسيليا يعزز وصافته

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باريس (أ ف ب)

قاد نجم مرسيليا ديميتري باييت فريقه الى تعزيز وصافته للدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه الصعب على تولوز بهدف حمل توقيعه السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ورفع مرسيليا الذي لم يخسر في الدوري المحلي منذ ما يقارب الشهرين رصيده الى 49 نقطة متقدما بفارق 9 نقاط عن رين الثالث الذي يستقبل بريست الاحد، في حين يحلق باريس سان جرمان الذي يستضيف ليون في لقاء قمة الاحد ايضا في الصدارة بفارق 9 نقاط عن مرسيليا.

في المقابل مني تولوز صاحب المركز الاخير بخسارته الثالثة عشرة في مبارياته الـ14، الاخيرة ليقترب اكثر واكثر من الهبوط الى الدرجة الثانية.

وللمرة الثانية تواليا كان باييت المساهم الاكبر في فوز فريقه بعد ان افتتح التسجيل له في طريقه الى الفوز على سانت اتيان 2-صفر الاربعاء الماضي.

وجاء هدف باييت من تسديدة لولبية سكنت الزاوية البعيدة لحارس مرمى تولوز باتيست رينيه (51).

وصمد دفاع مرسيليا بعد الهدف علما بان مرمى الفريق المتوسطي لم يتلق اي هدف منذ مطلع العام الحالي.

© 2020 AFP