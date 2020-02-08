تايلاند: قتلى وجرحى في إطلاق نار شنه جندي وبثه مباشرة على فيس بوك

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم السبت وجرح آخرون، في إطلاق نار عشوائي شنه جندي في تايلاند، وبثه مباشرة على فيس بوك. وأجلت السلطات العشرات من مجمع تجاري يتحصن فيه المسلح، فيما لم تعرف دوافع الهجوم الدامي.

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أجلت السلطات التايلاندية العشرات من مجمع تجاري يتحصن فيه مسلح قتل السبت، 20 شخصا على الأقل في إطلاق نار عشوائي، في الوقت الذي أعلنت فيه الشرطة السيطرة على الطابق الأرضي من المجمع.



لكن السلطات لم تعط معلومات واضحة عن المكان الذي يتواجد فيه المسلح، وهو رقيب في الجيش يدعى جاكرابانث توما، وسط مخاوف من أن يحاول التخفي بين رواد المجمع المذعورين.



وحض "قسم مكافحة الجريمة" في الشرطة التايلاندية المتسوقين الهاربين على "رفع أيديهم" والتعريف عن أنفسهم ما أن يصلوا إلى الطابق الأرضي، حيث ستعمل "السلطات على إجلائهم".



وبث جاكرابانث بشكل حي على فيس بوك هجومه الذي بدأ من ثكنة للجيش في مدينة كورات وصولا حتى المجمع التجاري حيث لا يزال عدد غير معلوم من المتسوقين عالقين.

واستعدت المستشفيات في المنطقة لليلة قد تكون قاتمة.



وأعلن وزير الدفاع كونغشيب تانترافانيش أن "هناك نحو 20 قتيلا". وقال إن "الشرطة والقادة والقناصة يحيطون ب+تيرمينال 21+"، المجمع التجاري حيث يتحصن المهاجم.



أما وزير الصحة التايلاندي فقال للصحافيين إن نحو 10 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى هم في "حالة خطيرة".



وبدأ إطلاق النار بعد ظهر السبت عندما قتل جاكرابانث ثلاثة أشخاص بينهم جندي على الأقل في ثكنة للجيش.

وقال الضابط في الشرطة مونكول كوباتسيري "لقد سرق سيارة للجيش وقادها إلى وسط المدينة". وهناك، استخدم المسلح أسلحة سرقت من الثكنة لارتكاب مجزرة، حيث مشى إلى المجمع التجاري تيرمينال 21.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتاناشاروين إن المهاجم "استخدم بندقية رشاشة وقتل ضحايا أبرياء، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى".



ولا تزال دوافع المهاجم مجهولة حتى الآن، لكنه عمد خلال النهار الى نشر صور له على فيس بوك وكتابة عدة منشورات على صفحته بينها "هل يجب علي أن أستسلم" و"لا أحد بإمكانه الفرار من الموت".



وأظهر فيديو بث على فيس بوك وحذف لاحقا المهاجم مرتديا خوذة للجيش داخل سيارة جيب مكشوفة وهو يقول "أنا متعب (...) لا أستطيع أن أرفع إصبعي"، ثم يحرك اصبعه وكأنه يضغط على زناد.



كما كانت هناك صور لرجل يرتدي قناع تزلج شاهرا مسدسا.



وقال متحدث باسم فيس بوك "أزلنا حسابات المسلح من خدماتنا وسنعمل على مدار الساعة لإزالة أي محتوى مخالف مرتبط بهذا الهجوم ما أن نصبح على دراية به".

فرانس 24/ أ ف ب