رئيس ملاوي يستأنف قرار المحكمة العليا إلغاء إعادة انتخابه

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بلانتير (ملاوي) (أ ف ب)

تقدم رئيس ملاوي بيتر موثاريكا الجمعة بطلب استئناف قرار المحكمة الدستورية في البلاد إلغاء إعادة انتخابه التي تواجه معارضة شديدة منذ أيار/مايو 2019.

ويؤكد الرئيس موثاريكا في طلبه أن قضاة المحكمة الدستورية ارتكبوا "خطأ في القانون" بإعلانهم أن إعادة انتخابه تمت "بطريقة غير ملائمة"، داعيا المحكمة إلى إلغاء القرار الذي تبنته الإثنين الماضي.

وأمرت المحكمة الدستورية في قرارها إجراء انتخابات جديدة خلال 150 يوما.

وافادت وثائق قضائية أن مفوضية الانتخابات في ملاوي طلبت الجمعة من المحكمة الدستورية تعليق قرارها التاريخي الذي أبطل إعادة انتخاب موثاريكا.

وطالبت رئيسة المفوضية جين انسا بأمر ينص على "تعليق تنفيذ حكم المحكمة الدستورية" معتبرة أنها ""تجاوزت صلاحياتها".

وكانت المحكمة الدستورية ألغت نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 ايار/مايو معتبرة أن موثاريكا فاز فيها "بطريقة غير ملائمة" بعد "مخالفات منهجية وخطيرة".

وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جديدة خلال 150 يوما وتبني نص يقضي بانتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة وليس بالأغلبية النسبية.

وبيتر موثاريكا الذي يحكم البلاد منذ 2014، أعيد انتخابه ب38,5 بالمئة من الأصوات متقدما ب159 ألف صوت على خصمه مرشح المعارضة لازاروس شاكويرا الذي تحدث عن عمليات تزوير ولجأ إلى القضاء.

وأمرت المحكمة أيضا بالتحقيق في "أهلية وسلوك" الأعضاء السبعة في مفوضية الانتخابات وطاقمها، في قرار وصفته انسا الجمعة بأنه "استغلال للسلطة".

ونظم معارضون بعد ذلك تظاهرات احتجاج ضد نتائج الانتخابات وهددوا بالقيام باحتجاجات أخرى ما لم تقدم مفوضية الانتخابات استقالتها.

© 2020 AFP