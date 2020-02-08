ريبورتاج

أكاديمية "تشامبيونز" الرياضية في غزة توقع اتفاق تعاون وشراكة مع ريال مدريد

أكاديمية "تشامبيونز" الرياضية في غزة. © فرانس24.

نص : مها أبو الكاس

في أحد الملاعب المعشبة في أكاديمية "تشامبيونز" لكرة القدم في قطاع غزة، يتدرب الأطفال على أيدي طاقم معتمد من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. مدربون تلقوا بدورهم تكوينا معتمدا من مؤسسات دولية في كيفية التعامل مع الأطفال. وتستقبل الأكاديمية طلبات التسجيل لمن تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عاما بكلفة تبلغ نحو 30 دولارا شهريا، فيما تتبنى المؤسسة رسوم الموهوبين منهم. هذا ووقعت الأكاديمية مؤخرا، اتفاق تعاون وشراكة مع نادي ريال مدريد الإسباني، يحمل عديد البرامج التي تشمل أيضا كرة السلة لكلا الجنسين.