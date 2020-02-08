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وفد عسكري روسي يجري مباحثات مع المسؤولين الأتراك حول الوضع في إدلب

اجتماع روسي تركي حول سوريا. 8 فبراير/شباط 2020. © فرانس24.

نص : حسين أسد

قال مراسل فرانس 24 في تركيا إن وفدا عسكريا وأمنيا روسيا التقى السبت ممثلين عن الجانب التركي في أنقرة، في اجتماع استمر ثلاث ساعات وتناول الوضع في إدلب السورية، مشيرا إلى أنه وفي حال لم تتمخض هذه المحادثات عن هدنة، فإن أنقرة مستمرة في إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، حيث وضع الرئيس رجب طيب أردوغان قوات بلاده في حالة الاستعداد، لإجبار قوات النظام السوري على التراجع إلى ما قبل نقاط المراقبة التركية.