طواف السعودية: الالماني باوهاوس يتوج بطلا

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الرياض (أ ف ب)

توج الدرّاج الألماني فيل باوهاوس من فريق ماكلارين البحرين بطلا لطواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية الذي أقيم على خمس مراحل واسدل الستار عليه السبت.

وكان التنافس حامي الوطيس في المرحلة الاخيرة بسبب الفارق الزمني البسيط بين الدراجين، لكن باوهاوس حسمها لصالحه بزمن قدره 57ر18ر3 ساعات متقدما على الفرنسي ناصر بوهاني (اركيا) وعلى الهولندي ارفيد دي كلاين (ار اي دبليو).

وحسم باوهاوس صدارة الترتيب العام بزمن 38ر53ر17 ساعة بفارق ثانيتين عن بوهاني، و13 ثانية عن البرتغالي روي كوستا.

في نهاية التتويج قال صُباح عبدالله الكريديس رئيس الاتحاد السعودي للدراجات "سعدنا جميعاً في الأيام القليلة الماضية بمراحل متعددة لهذا الطواف، الذي شهد تنافسا كبيراً ومثيراً بين الدراجين المشاركين، والدليل على ذلك تغير متصدري كل مرحلة عن الأخرى وحتى الأمتار الأخيرة من هذا الطواف، والتي شهدت تفاعلاً مثيراً بين الجماهير الكبيرة".

وأبدى باوهاوس سعادته بالفوز وقال "خضت سباقاً صعباً شهد تنافسا مثيرا بين بقية المنافسين بالإضافة إلى صعوبة المراحل الخمس التي شهدت منعطفات عدة، لكنني نجحت في النهاية بتحقيق هذا الفوز الكبير".

وأضاف "نجحت السعودية في تنظيم سباق كبير ومميز أقيم على أعلى مستوى من الاحترافية، وأنا سعيد بالمشاركة في هذا السباق وأتمنى المشاركة في بقية المسابقات خلال الأعوام المقبلة".

يذكر أن عدد المشاركين في هذا السباق بلغ 126 دراجاً عالمياً يمثلون 18 فريقاً من مختلف دول العالم، تنافسوا على خمس مراحل بمسافة إجمالية بلغت 755 كم، بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للدراجات، وأقيم هذا الحدث العالمي الكبير تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات، وضمن المبادرات التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة".

ترتيب المرحلة الخامسة والاخيرة:

1- الالماني فيل باوهاوس 17ر18ر3 ساعات

2- الفرنسي ناصر بوهاني التوقيت ذاته

3- الهولندي ارفيد دي كلاين التوقيت ذاته

4- البلجيكي تيموثي دوبون التوقيت ذاته

5- الايطالي ايميريو تشيما التوقيت ذاته

- الترتيب النهائي:

1- الألماني فيل باوهاوس 38ر53ر17 ساعة

2- الفرنسي ناصر بوهاني بفارق ثانيتين

3- البرتغالي روي كوستا بفارق 13 ثانية

4- الجزائري يوسف رقيقي بفارق 22 ثانية

5- الاسترالي هاينريش هاسلر بفارق 23 ثانية

© 2020 AFP