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باحثون يكشفون عن وجود "تمييز" في التوظيف بحق الفرنسيين من أصول عربية

التوظيف في فرنسا. © أ ف ب (أرشيف).

نص : فرانس 2 | كريم بن مهدي

الخطوط الجوية الفرنسية، مجموعة الفنادق آكور، وشركة رونو للسيارات، من بين الشركات التي وجهت إليها انتقاذات لاذعة، بعد دراسة قام بها باحثون من جامعة كريتاي، واستندوا خلالها على طلبات وهمية لمقارنة حظوظ التوظيف بين من يحمل اسما عربيا ومن يحمل اسما أوروبيا، معتمدين على أكثر من 10 آلاف طلب وهمي. في المقابل، رفضت معظم الشركات المعنية بالدراسة، نتائج التحقيق، فيما قررت وزارة العمل إجراء دراسة ثانية للكشف عن حقيقة وجود "عنصرية وتمييز" من عدمه، في سوق العمل بفرنسا.