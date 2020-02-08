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الآلاف عالقون على متن سفن في اليابان وتايوان وهونغ كونغ والسبب فيروس كورونا

السفينة السياحية أميرة الألماس تبحر قبالة سواحل اليابان 8 فبراير/شباط 2020. © رويترز.

نص : ميرنا الجمال

بعد أن ظهرت إصابات جديدة بفيروس كورونا بين ركاب السفينة السياحية "أميرة الألماس" الراسية في يوكوهاما، أعلنت اليابان عن تمديد مدة الحجر الصحي عليها لمدة أسبوعين إضافيين، وقالت الشركة المسيرة إنها تعمل عن كثب مع الحكومة اليابانية. في الوقت نفسه، سيتم السماح للركاب على متن سفينة أخرى بالنزول في مدينة كيلونغ التايوانية بعد اجتياز الفحوص الطبية. أما قرب هونغ كونغ، فلا تزال سفينة سياحية أخرى تقبع تحت الحجر الصحي، بعد أن أصيب ثمانية ركاب بفيروس كورونا.