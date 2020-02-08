مصرع كوبي براينت: لا دليل على تعطل محرك المروحية

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لوس انجليس (أ ف ب)

كشف تقرير أولي صادر عن المجلس الوطني لسلامة النقل الجمعة أن الحطام في مكان تحطم المروحية الذي أودى بحياة أسطورة لوس أنجليس ليكرز ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين كوبي براينت وثمانية أشخاص آخرين الشهر الماضي، لم يظهر أي دليل على عطل في المحرك.

وكان براينت، ابن الـ41 عاما الذي توج بلقب الدوري الأميركي خمس مرات خلال أعوامه العشرين بقميص ليكرز، وابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما، من بين تسعة أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت المروحية في أرض وعرة غرب لوس أنجليس في 26 كانون الثاني/يناير.

وذكر التقرير أن "جميع المكونات المهمة للمروحية كانت موجودة داخل منطقة الحطام. أظهر فحص مجموعة الدوار الرئيسي ودوار الذيل أضرارا تتناسق مع الضرر الذي ينجم عن الاصطدام (بالأرض) في حالة التشغيل".

وتابع "لم تظهر القطع التي يمكن رؤيتها في المحركين أي دليل على فشل داخلي كارثي أو غير قابل للاحتواء"، متحدثا عن نسق الضرر الموجود على الشفرات، معتبرا ذلك طبيعيا في حالة الاصطدام والمحرك في وضعية التشغيل.

وكان تقرير الجمعة ملخصا لنتائج المحققين حتى الآن، ومن المتوقع أن يستغرق التقرير النهائي الذي يحدد سبب الحادث، ما لا يقل عن عام كامل.

ويبحث محققو المجلس الوطني لسلامة النقل وهيئات تحقيقية أخرى عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الضباب الكثيف خلال ذلك اليوم المشؤوم، في حصول الحادث.

وقال رئيس المجلس روبرت ساموولت في بيان "لقد جمع محققونا حتى الآن قدرا كبيرا من الأدلة حول ظروف هذا الحادث المأساوي"، مضيفا "نحن على ثقة من أننا سنكون قادرين على تحديد السبب، وكذلك أي عوامل ساهمت في ذلك، لكي نتمكن من تقديم توصيات لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى".

وتوفي في الحادث أيضا كل من مدرب البيسبول جون التوبيلي (56 عاما) مع زوجته كيري وابنتهما أليسا، زميلة جيانا في الفريق، وطيار المروحية آرا زوبايان (50 عاما)، وسارة شيستر (45 عاما) مع ابنتها بايتون التي تلعب في نفس فريق ابنة براينت، ومدربة كرة السلة كريستينا ماوزر.

وتحطمت طائرة الهيلكوبتر من طراز "سيكورسكي اس 76ب" في في كالاباساس، مدينة لوس انجليس جنوب ولاية كاليفورنيا، حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من يوم السادس والعشرين من الشهر الماضي في الوقت الذي كان فيها ضباب كثيف يلف المدينة.

وأقلعت الطائرة من نيوبورت بيتش (60 كلم جنوب لوس انجليس) حيث كان يقيم براينت، في اتجاه أكاديمية "مامبا" والواقعة على بعد 135 كلم.

وبحسب المعلومات التي تناولتها الصحف الاميركية، فان بيانات الرحلة اشارت الى صعوبات ظهرت لدى تحليق الطائرة فوق حديقة الحيوانات في لوس انجليس عندما تم ابلاغ قائد الطائرة بانه يحلق على علو منخفض.

وبعدها بدقائق قليلة، يبدو ان طائرة الهليكوبتر اصطدمت بتلة ترتفع حوالي 520 مترا عن الارض قبل ان تشتعل فيها النيران. ولم يكن للطائرة صندوق اسود، اذ لم يكن مطلوبا لهذا النوع من الطائرات.

© 2020 AFP