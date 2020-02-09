آلاف المتظاهرين في الرباط ضد خطة ترامب لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي

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الرباط (أ ف ب)

تظاهر آلاف المغاربة الاحد في العاصمة الرباط تنديدا بخطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، ودعوا الى مقاطعة السلع الاميركية.

ولوح المتظاهرون باعلام فلسطينية في مسيرة في وسط العاصمة وهم يهتفون "عاشت فلسطين".

ودعا المحتجون الذين كانت بينهم شخصيات سياسية ونقابية، الى تنظيم "حملة مقاطعة للبضائع الاميركية" واصفين واشنطن بانها "عدو السلام".

وهتف المتظاهرون الذين أحرقوا ايضا علم اسرائيل، "لا للتطبيع" مع اسرائيل و"لا لدعم الكيان الصهيوني" وكتبوا على احدى اللافتات "فلسطين ليست للبيع".

والخطة الاميركية التي أعلنها ترامب في 28 كانون الثاني/يناير، تنص على القدس "عاصمة موحدة" لاسرائيل وضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة واقامة دولة فلسطينية بلا سلاح على ما يتبقى من الضفة وقطاع غزة.

واعتبرت الخطة منحازة جدا لتل ابيب ورفضها الفلسطينيون.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قال غداة اعلان مخطط ترامب "أن المملكة المغربية تقدر جهود السلام البناءة المبذولة من طرف الإدارة الأميركية الحالية، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومنصف بالشرق الأوسط" مع التأكيد مجددا على الموقف التقليدي للمغرب الداعم لدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

واجتمع بوريطة مع نظيره الاردني ايمن الصفدي. وقالت الخارجية الاردنية في بيان ان المملكتين تتشاطران "المواقف" و"المبادىء" ذاتها بشأن القضية الفلسطينية.

ولا تقيم المملكة المغربية علاقات دبلوماسية مع اسرائيل منذ غلقها مكتب الارتباط الاسرائيلي في الرباط في العام 2000.

© 2020 AFP