إسرائيل تبدأ في رسم خرائط تضم أراضي الضفة الغربية المحتلة وفقا لخطة السلام الأمريكية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت خلال تجمع انتخابي بمستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس إن إسرائيل بدأت في رسم خرائط بأراضي الضفة الغربية المحتلة التي سيجري ضمها وفقا لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير/كانون الثاني الماضي.

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت في تجمع انتخابي إن إسرائيل بدأت في رسم خرائط بأراضي الضفة الغربية المحتلة التي سيجري ضمها وفقا لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأوضح نتنياهو بمستوطنة معاليه أدوميم، التي تبعد عن القدس 7 كيلومترا: "نحن بالفعل في ذروة عملية رسم خرائط المنطقة التي ستصبح، وفقا لخطة ترامب، جزءا من دولة إسرائيل. لن يستغرق الأمر (وقتا) طويلا".‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬

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وقال نتنياهو إن المنطقة ستشمل كل المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن وهي منطقة أبقتها إسرائيل تحت الاحتلال العسكري منذ السيطرة عليها في حرب عام 1967 لكن الفلسطينيين يطالبون بها كجزء من دولتهم في المستقبل.



من جانبه، شدد المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نبيل أبو ردينة، على أن "الخارطة الوحيدة التي يمكن القبول بها هي خارطة الدولة الفلسطينية على حدود عام ٦٧ والقدس الشرقية عاصمة لها".



وتُجري إسرائيل انتخابات عامة في الثاني من مارس/آذار ويأمل نتنياهو الذي يواجه اتهامات جنائية بالفساد في الفوز بفترة خامسة في المنصب.

ويشكل المستوطنون جزءا من قاعدة ناخبي نتنياهو اليمينيين كما أن كثيرين من أعضاء حكومته الائتلافية يعتبرون الضفة الغربية منطقة مهمة للشعب اليهودي طبقا للتوراة.

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وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرضي التي احتلت خلال الحرب انتهاكا للقانون الدولي. وغير ترامب السياسة الأمريكية لسحب مثل هذه الاعتراضات.

ويقول الفلسطينيون إن هذه المستوطنات تجعل أي دولة تقام في المستقبل غير قابلة للاستمرار. وتشير إسرائيل إلى احتياجات أمنية بالإضافة إلى الصلات التوراتية والتاريخية للأراضي التي تقام عليها المستوطنات.

ما هي خطة ترامب؟

خطة دونالد ترامب تتصور حلا يقوم على أساس وجود دولتين يقضى بأن تعيش إسرائيل ودولة فلسطينية تقام في المستقبل جنبا إلى جنب ولكنها تحوي شروطا صارمة يرفضها الفلسطينيون. والسبب أن الخطة تعطي إسرائيل كثيرا مما كانت تسعي إليه منذ فترة طويلة بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بالمستوطنات والسيادة الإسرائيلية على غور الأردن.



وستخضع دولة فلسطينية منزوعة السلاح لسيطرة إسرائيلية على أمنها وستحصل على مساحات من الصحراء مقابل الأراضي الزراعية التي يستوطنها الإسرائيليون.



وبعد تقديم ترامب الخطة في 28 يناير/كانون الثاني قال نتنياهو إن حكومته ستبدأ توسيع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن خلال أيام.

فرانس24/ رويترز