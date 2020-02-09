الحكومة الإيطالية تدعو مصر إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي

دعت إيطاليا الأحد السلطات المصرية إلى الإفراج عن الباحث والناشط الحقوقي المصري باتريك زكي، الذي تم توقيفه في مطار القاهرة مساء الجمعة، مبدية قلقها من تعرضه للتعذيب على يد الأمن المصري، وداعية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تحرك فوري لإطلاق سراحه.

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طالبت الحكومة الإيطالية الأحد بإطلاق سراح الباحث والناشط الحقوقي المصري باتريك زكي، وعبرت عن "قلق مبرر" من تعرضه للتعذيب على يد الأمن المصري.



وتم توقيف زكي (27 عاما) في مطار القاهرة مساء الجمعة، وهو طالب في جامعة بولونيا الإيطالية عاد إلى مصر في زيارة عائلية. واتهم الشاب ب"الإخلال بالأمن القومي" و"إشاعة أخبار وبيانات كاذبة"، وفق ما قالت السبت منظمة غير حكومية ومصادر قضائية مصرية.



وعبر وزير الدولة للتعليم بيبي دي كريستوفارو في بيان الأحد عن "قلقه العميق على باتريك زكي، مع قلق مبرر من تعرض الباحث المصري الشاب الذي يدرس في جامعة بولونيا، لتوقيف تعسفي غير مبرر وأن يكون ضحية جديدة لعنف وسوء معاملة قوات الأمن المصرية".



وأضاف البيان "على حكومتنا والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التحرك فورا لمطالبة الحكومة المصرية بإطلاق سراح زكي". كما شدد المسؤول الإيطالي على وجوب بذل كل الجهود "لضمان أمنه وتجنب تكرار حلقات تعذيب لا تطاق".



والسبت، أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية يعمل فيها باتريك زكي، أنه تم استجواب الأخير حول أبحاث وأنشطة دفاع عن حقوق الإنسان. مشيرة إلى أنه تم إصدار مذكرة توقيف بحقه في سبتمبر/أيلول 2019، حينما كان في إيطاليا.



وعرض زكي أمام النيابة العامة السبت في مسقط رأسه بالمنصورة (شمال)، وفق مصادر قضائية وأمنية. وتم إصدار قرار بتوقيفه 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأضافت المصادر أنه وجهت له تهم "إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي وبث حالة من الفوضى" و"التحريض على التظاهر دون الحصول علي إذن من السلطات قصد الإضعاف والانتقاص من هيبة الدولة وتكدير السلم والأمن العام" و"التحريض على قلب نظام الحكم وترويج مبادئ وافكار ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية" و"إدارة واستخدام حساب على شبكة معلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر والإضرار بالأمن القومي" و"الترويج لارتكاب جريمة ارهابية والترويج لاستخدام العنف".

وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعرض زكي للضرب والصعق الكهربائي من طرف قوات الأمن، وطالبت بإطلاق سراحه فورا.



فرانس 24/ أ ف ب