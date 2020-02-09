الدوري الأميركي: تورونتو يعزز سجله بفوز صعب على بروكلين

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لوس انجليس (أ ف ب)

عانى حامل اللقب تورونتو رابتورز قبل تحقيق فوز متأخر على ضيفه بروكلين نتس بفارق نقطة واحدة 119-118 السبت، معززا الرقم القياسي الخاص بالفريق مع فوز هو الرابع عشر تواليا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وشهدت مباريات الأمس فوز كل من متصدر ترتيب المنطقة الشرقية ميلووكي باكس على مضيفه أورلاندو ماجيك 111-95، ومتصدر الغربية لوس أنجليس ليكرز على مضيفه غولدن ستايت ووريرز 125-120.

في المباراة الأولى، فرض نتس على مضيفه الكندي الذهاب حتى الثواني الأخيرة لحسم النتيجة، على رغم تمكن بطل الموسم الماضي في الربع الثالث من التقدم بفارق 18 نقطة، قبل أن يعود فريق مدينة نيويورك بالنتيجة ويعادل الأرقام 118-118 قبل 35 ثانية من النهاية.

لكن تورونتو الذي توج بلقب الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، تمكن من انتزاع الفوز بفضل رمية حرة للاعبه الكاميروني باسكال سياكام قبل نحو 23 ثانية من النهاية، ليعزز الرقم القياسي الخاص بالنادي مع فوز 14 تواليا، حمل أيضا الرقم 39 له هذا الموسم مقابل 14 خسارة.

وأنهى سياكام اللقاء مع 20 نقطة وسبع متابعات وأربع تمريرات حاسمة، بينما كان زميله فريد فانفليت أفضل مسجل للفريق مع 29 نقطة (10 منها في الربع الأخير) وست تمريرات.

في المقابل، كان كاريس ليفيرت أفضل مسجل في المباراة مع 37 نقطة، وأضاف سبنسبر دينويدي 21 نقطة.

ولم يحل ذلك دون تلقي نتس الخسارة الثامنة والعشرين في 51 مباراة هذا الموسم، علما أنه دخل اللقاء مع أربع انتصارات في آخر خمس مباريات.

وعلى رغم بدايته المتعثرة هذا الموسم بعد رحيل عدد من لاعبيه لاسيما نجم الموسم الماضي كواهي لينارد المنتقل الى لوس أنجليس كليبيرز، بات تورونتو يحتل المركز الثاني في ترتيب المنطقة الشرقية خلف ميلووكي صاحب أفضل سجل في الدوري مع 45 فوزا في 52 مباراة.

وأتى الانتصار الأخير لميلووكي، وهو الرابع تواليا، على حساب مضيفه أورلاندو في مباراة برز فيها بروك لوبيز مع 23 نقطة وست متابعات، بينما ساهم زميله اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري للموسم الماضي، بـ18 نقطة و18 متابعة وتسع تمريرات حاسمة.

ولم يجد باكس أي صعوبة لتحقيق الفوز، اذ لم يمنح أورلاندو أي فرصة للتقدم طوال فترات اللقاء، ووسّع الفارق الى 26 نقطة في الربع الثالث معولا بشكل أساسي على نجاح بنسبة 45,2 بالمئة في محاولات التسجيل.

وهو الفوز الرابع هذا الموسم لميلووكي في أربع مباريات ضد أورلاندو، علما بأن الأخير تلقى السبت خسارته الثامنة في آخر تسع مباريات.

وكان أفضل مسجل لماجيك السبت المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش مع 21 نقطة و14 متابعة، بينما أضاف تيرينس روس 20 نقطة.

الى ذلك، فرض ليكرز واقعيته على ووريرز المتوج بطلا للدوري ثلاث مرات في المواسم الخمسة الماضية، والمتراجع في 2019-2020 الى المركز الأخير في المنطقة الغربية التي يتصدرها فريق لوس أنجليس.

وكان الأفضل في صفوف الفائز نجمه هذا الموسم أنطوني ديفيس مع 27 نقطة و10 متابعات، بينما أضاف ليبرون جيمس 22 نقطة وثماني متابعات و11 تمريرة، وآيفري برادلي 21 نقطة.

ورفع ليكرز رصيده الى 39 فوزا مقابل 12 خسارة في صدارة الغربية، أمام دنفر ناغتس الذي فاز السبت على مضيفه فينيكس صنز 117-108.

وفي بقية المباريات، فاز نيو أورليانز بيليكانز على انديانا بايسرز 124-117، وساكرامنتو كينغز على سان انتونيو سبيرز 122 - 102، ومينيسوتا تمبروولفز على لوس أنجليس كليبيرز 142 - 115، ودالاس مافريكس على تشارلوت هورنتس 116-100، ونيويورك نيكس على ديترويت بيستونز 95-92.

© 2020 AFP