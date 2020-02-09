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العراق: الطلبة يحتجون دعما للمعتصمين وتأكيدا على أن "رهان تراجع المظاهرات خاسر"

مسيرات الطلبة في العراق. 9 فبراير/شباط 2020. © فرانس24.

نص : إبراهيم صالح

تجددت الأحد مظاهرات الطلبة في العراق في عدد من المحافظات، دعما للاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها البلاد ضد الطبقة السياسية. وقال مراسل فرانس24، إن "كل يوم أحد في العراق هو يوم طلابي بامتياز لدعم الحركة الاحتجاجية، على اعتبار أن الطلبة يستثمرون هذا اليوم للتوجه إلى ساحات الاعتصام سواء في بغداد أو باقي المناطق" مضيفا أن "هدف المظاهرات هو التأكيد على أن الرهان على تراجع زخم الحركة الاحتجاجية هو رهان خاسر".