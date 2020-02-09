تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#فيروس كورونا
#صفقة القرن
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
فيديو

العراق: الطلبة يحتجون دعما للمعتصمين وتأكيدا على أن "رهان تراجع المظاهرات خاسر"

نشرت في: آخر تحديث:

مسيرات الطلبة في العراق. 9 فبراير/شباط 2020.
مسيرات الطلبة في العراق. 9 فبراير/شباط 2020. © فرانس24.
نص : إبراهيم صالح

تجددت الأحد مظاهرات الطلبة في العراق في عدد من المحافظات، دعما للاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها البلاد ضد الطبقة السياسية. وقال مراسل فرانس24، إن "كل يوم أحد في العراق هو يوم طلابي بامتياز لدعم الحركة الاحتجاجية، على اعتبار أن الطلبة يستثمرون هذا اليوم للتوجه إلى ساحات الاعتصام سواء في بغداد أو باقي المناطق" مضيفا أن "هدف المظاهرات هو التأكيد على أن الرهان على تراجع زخم الحركة الاحتجاجية هو رهان خاسر".

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.