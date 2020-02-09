بطولة ألمانيا: براندت يعاني من تمزق في وتر الكاحل

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برلين (أ ف ب)

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم الاحد ان لاعب وسطه الدولي يوليان براندت يعاني من تمزق في الوتر الخارجي للكاحل وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الاسبوع المقبل على الاقل.

وقال دورتموند في بيان نشره على موقعه على شبكة الانترنت "أصيب يوليان براندت بتمزق في الوتر الخارجي للكاحل خلال مباراة الدوري السبت في ليفركوزن (خسر 3-4)، وهو لن يكون متاحا في المباراة المقبلة ضد اينتراخت فرانكفورت (الجمعة المقبل)".

ولم يذكر دورتموند ما إذا كان لاعبه سيلحق بالمباراة التي يلعبها في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جرمان الفرنسي في 18 شباط/فبراير، ولكن طبيعة الإصابة تشير إلى أن اللاعب لن يكون متاحا.

وترك براندت الملعب وهو يعرج وتم استبداله بين الشوطين، ليضاف اسمه إلى قائد الفريق ماركو رويس الذي تعرض هو الاخر الأربعاء لإصابة عضلية خلال مسابقة الكأس ضد فيردر بريمن (أقصي دورتموند بخسارته 2-3 دور الـ 16)، ستبعده عن الملاعب حوالي أربعة أسابيع.

© 2020 AFP