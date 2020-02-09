بطولة ألمانيا: لايبزيغ يوقف سلسلة انتصارات بايرن ميونيخ

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برلين (أ ف ب)

أوقف لايبزيغ الثاني سلسلة الانتصارات المتتالية لمضيفه بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة عندما أرغمه على التعادل السلبي الأحد على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في ختام المرحلة الحادية والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم.

وكان بايرن ميونيخ يمني النفس بتحقيق الفوز السابع على التوالي، لكن لايبزيغ قدم مباراة جيدة وكان قاب قوسين أو أدنى أن ينتزع فوزا غاليا من النادي البافاري بالنظر إلى الفرص التي سنتحت لمهاجميه خصوصا الدولي تيمو فيرنر في الشوط الثاني.

ورضي الفريقان بالتعادل على غرار مواجهتهما ذهابا 1-1، وبقي بالتالي الفارق بينهما نقطة واحدة (43 لبايرن ميونيخ و42 للايبزيغ.

وهو التعادل الثالث بين الفريقين في ثماني مواجهات بينهما، حقق خلالها بايرن ميونيخ أربعة انتصارات مقابل خسارتين.

وكان بايرن ميونيخ الطرف الأفضل في المباراة والأكثر استحواذا حيث بلغت النسبة 80 بالمئة في إحدى فتراتها، لكن مهاجميه واجهوا تكتلا دفاعيا رائعا للضيوف فندرت الفرص الحقيقية للتسجيل لأصحاب الأرض.

وتابع بايرن ميونيخ سيطرته في الشوط الثاني لكن دون خطورة على مرمى لايبزيغ الذي كان أخطر في الهجمات المرتدة وكاد يهز الشباك في ثلاث محاولات بينها فرصتان للدولي تيمو فيرنر، فيما سنحت فرصة واحدة خطرة للنادي البافاري أهدرها الدولي ليون غوريتسكا.

- "نتيجة مخيبة" -

وعلق لاعب وسط بايرن ميونيخ الدولي الإسباني تياغو ألكانتارا على تعادل فريقه قائلا "إنها نتيجة مخيبة، سنحت أمامنا العديد من الفرص لم نترجمها إلى أهداف"، مضيفا "لم نلعب بشكل جيد كفريق، ظهرنا بصورة جيدة في الشوط الاول لكننا تراجعنا في الثاني حيث لم نتحل بالطراوة وخانتنا الطاقة لمواصلة المباراة بنفس ايقاع شوطها الأول".

وتابع "لا تزال الأمور بين أيدينا واحتفاظنا باللقب يتوقف على ما سنقدمه في كل مباراة، لكن علينا ان نتحسن ونحسن ما قدمناه اليوم".

من جهته، قال توماس مولر "أهدرنا فرصة لحسم هذه المباراة. التعادل جيد جدا بالنسبة للفريقين، لكن اعتبارا من الدقيقة 70 لم يكن أي منهما يرغب في المجازفة تفاديا للخسارة. لم تعد لدينا هذه الإرادة القوية لتحقيق الفوز. إنها نتيجة عادلة لكننا كنا نتوقع الكثير من هذه المباراة".

وكانت أول وأخطر فرصة تسديدة قوية لألكانتارا من خارج المنطقة ابعدها الحارس المجري بيتر غولاتشي الى ركنية (5).

وكاد فيرنر يفعلها من هجمة مرتدة بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن للحارس مانويل نوير (24).

ورد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مباشرة عندما استغل كرة مرتدة من المدافع مارسيل هالشتنبرغ امام المرمى اثر تمريرة عرضية للكندي ألفونسو ديفيس مرت بجوار القائم الأيسر للحارس (25).

وكاد ليفاندوفسكي يترجم أفضلية النادي البافاري بتسديدة على الطائر من مسافة قريبة لكن المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو ابعدها من باب المرمى الى ركنية لم تثمر (39).

وأهدر قائد لايبزيغ الدولي النمسوي مارسيل سابيتسر فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تهيأت أمامه كرة أمام المرمى المشرع فسددها قوية فوق العارضة (46).

وكاد فيرنر يفعلها عندما استغل كرة رأسية خاطئة لجيروم بواتنغ فراوغ نوير الذي خرج لملاقاته وحاول تسديدها داخل المرمى لكنها ارتطمت بالنمسوي دافيد ألابا وتحولت الى ركنية لم تثمر (49).

ودفع هانزي فليك بالبرازيلي فيليبي كوتينيو مكان سيرج غنابري (60).

وأهدر فيرنر فرصة ثمينة عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الفرنسي كريستوفر نكونكو داخل المنطقة ودون مراقبة سددها بيمناه بجوار القائم الأيمن لنوير (63).

وأنقذ غولاتشي مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لليون غوريتسكا بيمناه من داخل المنطقة حولها إلى ركنية (79).

- تأجيل مباراة مونشنغلادباخ وكولن بسبب الأحوال الجوية -

وأعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ إرجاء مباراته التي كانت مقررة الأحد ضد ضيفه كولن بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويعد مونشنغلادباخ من المنافسين على صدارة ترتيب البوندسليغا هذا الموسم، ويحتل حاليا المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 20 مباراة، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند الثالث (39 من 21) الذي خسر أمس في المرحلة ذاتها أمام مضيفه باير ليفركوزن 3-4.

وأعلن مونشنغلادباخ، فريق المدينة الواقعة في غرب ألمانيا، في بيان عبر موقعه الالكتروني ان مباراته التي كان من المقرر ان تقام عند الساعة 1430 بتوقيت غرينيتش، قد أرجئت الى موعد يحدد لاحقا.

وأوضح "نظرا لأن التنقل الآمن للمشجعين بعد المباراة لن يكون مضمونا، قرر بوروسيا مونشنغلادباخ بالتشاور مع سلطات المدينة وفرق الاطفاء والشرطة ورابطة الدوري الألماني لكرة القدم، إلغاء المباراة" اليوم.

وأوضح البيان ان الموعد الجديد للمباراة ستعلنه الرابطة الأسبوع المقبل.

© 2020 AFP