بطولة إيطاليا: إنتر يقلب الطاولة على ميلان ويستعيد الصدارة من يوفنتوس

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روما (أ ف ب)

قلب إنتر ميلان الطاولة على جاره ميلان محولا تخلفه صفر-2 إلى فوز 4-2 الأحد في ختام المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليستعيد الصدارة من يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الثمانية الاخيرة.

وحسم ميلان الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما الكرواتي أنتي ريبيتش (40) والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (45+1)، ورد إنتر برباعية في الثاني تناوب على تسجيلها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (51) والأوروغوياني ماتياس فيسينو (53) والهولندي ستيفان دي فراي (70) والبلجيكي روميلو لوكاكو (90+3).

واستفاد إنتر من خسارة يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا 1-2 السبت، واستعاد منه الصدارة بافضلية فارق الأهداف بتساويهما بالنقاط (54 نقطة)، في تجمد رصيد ميلان عند 32 نقطة في المركز الثامن.

ورفع إنتر رصيده في "دربي" المدينة إلى 71 فوزاً مقابل 62 خسارة و57 تعادلا.

وكانت أولى الفرص لصالح ميلان عن طريق التركي هاكان جالهان أوغلو الذي انطلق بالكرة وسددها بقوة من على مشارف منطقة الجزاء لكنها أصابت القائم الأيمن (10).

وأنقذ جانلويجي دوناروما مرمى ميلان من هدف محقق بتصديه لتسديدة لوكاكو (24).

ومرر سامو كاستيليخو كرة عرضية إلى داخل المنطقة ارتقى لها ابراهيموفيتش ومررها إلى ريبيتش المتربص على باب المرمى فتابعها بتسديدة في المرمى (40).

وبينما كان حكم المباراة يتجه لاعلان نهاية الشوط الأول، نفَّذ الفرنسي تيو هرنانديز ركلة ركنية باتجاه العاجي فرانك كيسييه فحولها إلى إبراهيموفيتش الذي تابعها برأسه في الشباك (45+1).

واضحى إبراهيموفيتش أكبر لاعب يسجل في تاريخ "دربي ميلان" في الدوري بعمر 38 عاما و129 يوما.

وضرب إنتر ميلان بقوة مطلع الشوط الثاني حيث قلص بروزوفيتش الفارق بتسديدة صاروخية من على خط المنطقة (51)، ثم أدرك فيسينو التعادل بعد دقيقيتين مستغلا خطأ للحارس دوناروما (53).

ومنح دي فراي التقدم لإنتر بضربة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها أنتونيو كاندريفا (70).

وحرمت العارضة البديل الدنماركي كريستيان اريكسن من هدفه الأول مع الإنتر بعد انضمامه الى صفوفه الشهر الماضي قادما من توتنهام الانكليزي، بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة (81).

وقبل نهاية الوقت بدل الضائع بثوان معدودة وجه لوكاكو الضربة القاضية لميلان بتسجيله الهدف الرابع اثر تلقيه تمريرة من البديل النيجيري فيكتور موزيس تابعها براسه داخل المرمى (90+3).

- لاتسيو يستعيد نكهة الفوز -

واستعاد لاتسيو نكهة الفوز بفوز بهدف دون مقابل على مضيفه بارما.

وسجل لاتسيو الهدف الوحيد في الدقيقة 41 بعدما تقدم ماركو بارولو بالكرة من الجهة اليمنى ومررها عرضية إلى داخل المنطقة ارتقى لها متصدر ترتيب هدافي البطولة تشيرو إيموبيلي فارتطمت به وتهيأت أمام الإكوادوري فيليبي كايسيدو الذي سددها قوية بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس سيموني كولومبي (41).

ورفع لاتسيو رصيده إلى 53 نقطة بفارق نقطة خلف إنتر ويوفنتوس.

وفرمل ليتشي صحوة مضيفه نابولي وتغلب عليه 3-2.

ويدين ليتشي بفوزه إلى مهاجمه جانلوكا لابادولا الذي سجل هدفين في الدقيقتين 29 و61، وأضاف ماركو مانكوسو الهدف الثالث (82)، فيما سجل نابولي هدفيه عن طريق البولندي أركاديوش ميليك (48) والإسباني خوسيه كايخون (90).

وكان نابولي يمني النفس بتحقيق فوزه الثالث على التوالي بعد تغلبه على يوفنتوس وسمبدوريا، بيد أنه مني بخسارته الخامسة مع مدربه جينارو غاتوزو الذي عيّن بدلا من المدرب المقال كارلو أنشيلوتي منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقابل ثلاث انتصارات.

وتجمد رصيد نابولي عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما اضاف ليتشي ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع عشر.

وانتقد غاتوزو فريقه بعد المباراة بقوله "لقد أتيحت لنا فرصة كبيرة لكي نتقدم في الترتيب. بالنسبة لي اليوم لم نلعب كفريق. كنا سلبيين جدا، لم نقم بأي خطورة على مرماهم في الشوط الأول، في الوقت الذي تلقينا فيه خمس أو ست تسديدات على المرمى"، مضيفا "قلقنا الأكبر هو هشاشة الفريق اليوم".

وافتتح ليتشي التسجيل بتسديدة من مسافة قريبة وضعها لابادولا في الزاوية اليمنى (29).

واستهل نابولي الشوط الثاني بإدراك التعادل بعد مجهود تشارك فيه البديل البلجيكي دريس ميرتنز والبرتغالي ماريو روي واختتمه ميليك بتسديدة ارتطمت بالعارضة وأكملت طريقها إلى الشباك (48).

وعاد الضيوف للريادة مرة جديدة بتسجيلهم الهدف الثاني بعد كرة عرضية من فيليبو فالكو على المقاس إلى داخل منقطة الجزاء تابعها لابادولا برأسية خادعة (61).

وسجل مانكوسو الهدف الثالث لفريقه من ركلة حرة مباشرة سددها على يمين الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، اصطدمت بالقائم الأيمن وتابعت طريقها إلى المرمى (82).

وقلص كايخون الفارق إلى 2-3 من تسديدة مقصية خلفية بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس (90).

وحقق جنوى فوزا هاما على ضيفه كالياري بهدف سجله المقدوني الشمالي المخضرم غوران بانديف (43).

وهو الفوز الأول لجنوى في المباريات الخمس الأخيرة، بعد خسارتين وتعادلين.

ورفع جنوى رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن عشر، مقابل 32 نقطة لكالياري في المركز العاشر.

وتعادل بريشيا مع ضيفه أودينيزي بهدف لديمتري بيسولي (81) مقابل هدف للأرجنتيني رودريغو دي بول (90+2) لأودرنيزي.

وسقط سبال للمرة السادسة عشرة هذا الموسم بخسارته امام ضيفه ساسوولو 1-2.

ورغم أن صاحب الأرض كان المبادر بالتسجيل عبر كيفين بونفاتزي (24)، نجح ضيفه بقلب النتيجة لمصلحته بداية من ركلة جزاء أحرزها فرانشيسكو كوبوتو (65)، ثم في اللحظات الأخيرة من المباراة بواسطة العاجي جيرمين بوغا (90).

ويقبع سبال في المركز العشرين الأخير بـ15 نقطة فيما حسّن ساسوولو من وضعه وارتقى مركزا واحدا وأصبح ثاني عشرا برصيد 29 نقطة.

© 2020 AFP