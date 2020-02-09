بطولة فرنسا: سان جرمان يصمد أمام عودة ليون ويعزز صدارته

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باريس (أ ف ب)

صمد باريس سان جرمان أمام عودة ضيفه ليون وتغلب عليه 4-2 معززا صدارته الأحد في ختام قمة المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

وكان النادي الباريسي في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الأرجنتيني أنخل دي ماريا (22) وكيليان مبابي (38) والبرازيلي فرناندو مارشال (47 خطأ في مرمى فريقه)، الا ان ليون رد بثنائية سجلها مارتان تيرييه (52) وموسى ديمبيلي (59)، لكن البديل الأوروغوياني إدينسون كافاني وجه الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الرابع (79).

وهو الفوز الخامس على التوالي والـ20 لباريس سان جرمان هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 61 نقطة، بفارق 12 نقطة أمام مطارده المباشر مرسيليا الفائز على تولوز 1-صفر السبت، فيما مني ليون بخسارته التاسعة هذا الموسم والثانية في مبارياته الثلاث الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وخاض باريس سان جرمان المباراة في غياب العديد من ركائزه الاساسية في مقدمتها نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا ومواطناه تياغو سيلفا وماركينيوس والإسباني خوان برنات وعبدو ديالو بسبب الاصابة.

وكان ليون البادئ بالتهديد بتسديدة قوية لتيرييه من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (5).

ورد باريس سان جرمان بتوغل لمبابي داخل المنطقة اثر تمريرة خلف الدفاع من دي ماريا فسددها قوية زاحفة ابعدها الحارس البرتغالي انطوني لوبيش (14).

ومنح دي ماريا التقدم لنادي العاصمة عندما تلقى كرة من السنغالي ادريسا غانا في الجهة اليمنى فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بالمدافعين البرازيلي فرناندو مارشال ولوكاس توسار وسددها زاحفة على يسار الحارس لوبيش (22).

وعزز مبابي تقدم سان جرمان بهدف ثان عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من المدافع البلجيكي توما مونييه داخل المنطقة فلعبها ساقطة بيمناه داخل مرمى لوبيش الذي خرج لقطعها (38).

وهو الهدف الخامس عشر لمبابي في الدوري هذا الموسم فلحق بمهاجم موناكو وسام بن يدر في صدارة لائحة الهدافين.

- عودة ليون -

وعزز باريس سان جرمان تقدمه مطلع الشوط الثاني بالنيران الصديقة عندما سجل مارشال بالخطأ في مرمى فريقه لدى محاولته ابعاد كرة عرضية للالماني يوليان دراكسلر (47).

وقلص ليون الفارق عبر تيرييه بتسديدة قوية من حافة المنطقة فشل الحارس نافاس في التصدي لها (52)، قبل أن يضيف ديمبيلي الثاني بعدما تلقى كرة من الكاميروني كارل توكو إيكامبي داخل المنطقة فتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (59).

وهو الهدف الثالث عشر لديمبيلي هذا الموسم فلحق بنيمار الى المركز الثالث على لائحة الهدافين.

وحرمت العارضة مبابي من هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه بردها تسديدة من انفراد (69).

ووجه كافاني الضربة القاضية لليون بتسجيله الهدف الرابع بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان الأرجنتيني ماورو إيكاردي، بتسديدة قوية من داخل المنطقة اثر تمريرة من دي ماريا فأسكنها على يسار الحارس لوبيش (79).

وهو الهدف الـ199 لكافاني مع النادي الباريسي معززا صدارة لائحة هدافيه التاريخيين.

- مونبلييه يستعيد المركز الخامس -

استعاد مونبلييه بعشرة لاعبين التوازن والمركز الخامس بفوزه على ضيفه سانت إتيان 1-صفر.

ويدين مونبلييه بفوزه إلى المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 25 بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من لاعب الوسط جونيور سامبيا.

وتلقى مونبلييه ضربة موجعة في الدقيقة 42 بطرد سامبيا لارتكابه خطأ بحق الغابوني دينيس بوانغا.

وأهدر سانت إتيان العديد من الفرص لإدراك التعادل عبر بوانغا (35 و45) ولويس ديوني (45+2 و68).

وفك مونبلييه النحس الذي لازمه في المباراتين الاخيرتين عندما مني بخسارة مذلة امام مضيفه باريس سان جرمان المتصدر صفر-5 وسقط في فخ التعادل امام ضيفه متز 1-1، فحقق فوزه العاشر هذا الموسم.

ورفع النادي الجنوبي رصيده إلى 37 نقطة مستعيدا المركز الخامس من موناكو الفائز على مضيفه أميان 2-1 السبت.

في المقابل، مني سانت إتيان بخسارته الثالثة على التوالي والسابعة في مبارياته الثماني الأخيرة فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

وأكرم ستراسبورغ وفادة ضيفه رينس بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها ألكسندر دجيكو (50) والغاني عبد المجيد واريس (82) وكيني لالا (90+4 من ركلة جزاء).

وصعد ستراسبورغ الى المركز السادس بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة مقابل 33 نقطة لرينس العاشر.

© 2020 AFP