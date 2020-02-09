بطولة فرنسا: مونبلييه يستعيد التوازن والمركز الخامس

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باريس (أ ف ب)

استعاد مونبلييه بعشرة لاعبين التوازن والمركز الخامس بفوزه على ضيفه سانت إتيان 1-صفر الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

ويدين مونبلييه بفوزه إلى المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 25 بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من لاعب الوسط جونيور سامبيا.

وتلقى مونبلييه ضربة موجعة في الدقيقة 42 بطرد سامبيا لارتكابه خطأ بحق الغابوني دينيس بوانغا.

وأهدر سانت إتيان العديد من الفرص لإدراك التعادل عبر بوانغا (35 و45) ولويس ديوني (45+2 و68).

وفك مونبلييه النحس الذي لازمه في المباراتين الاخيرتين عندما مني بخسارة مذلة امام مضيفه باريس سان جرمان المتصدر صفر-5 وسقط في فخ التعادل امام ضيفه متز 1-1، فحقق فوزه العاشر هذا الموسم.

ورفع النادي الجنوبي رصيده إلى 37 نقطة مستعيدا المركز الخامس من موناكو الفائز على مضيفه أميان 2-1 السبت.

في المقابل، مني سانت إتيان بخسارته الثالثة على التوالي والسابعة في مبارياته الثماني الأخيرة فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويلعب لاحقا ستراسبورغ مع رينس وباريس سان جرمان مع ليون.

© 2020 AFP